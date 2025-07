Entrevista. Mono Strong y Larrix se preparan para una nueva Final Red Bull Batalla Argentina: Vamos a ganarla

Los raperos cordobeses se preparan para competir en la mayor competencia de freestyle.

Este sábado se realizará la Final Red Bull Batalla 2026 en el complejo Art Media de Buenos Aires.

Para esta competencia, son muchos los freestylers de renombre que intentarán hacerse con la plaza que los lleve a la Final Internacional de Chile, que tendrá lugar el próximo 16 de abril de 2026.

Mono Strong y Larrix, junto con Mecha (los tres son de Córdoba); Tata, CTZ, Nasir Catriel y Exe, entre otros, conforman los 16 finalistas. Por otro lado, son seis los debutantes en la competencia: Sophia, Confi, Rusty, Dac, Intermitente46 y C Humilde (otro competidor cordobés).

En diálogo con La Voz, tanto Mono Strong como Larrix afirman que mañana van a ganar y dar el grito de campeón.

El oriundo de Villa Carlos Paz viene cosechando buenas actuaciones en las finales nacionales. En las del año pasado, llegó a semifinal.

“Desde entonces, me quedé en Carlos Paz, trabajando, organizando eventos y compitiendo mucho para clasificarme nuevamente. En ese proceso, organicé la competencia Anticops, una copa cordobesa con título anual para el campeón local, y también una fecha que otorgó un cupo para la Nacional de Red Bull. El ganador fue nada más y nada menos que C Humilde, quien debuta este sábado”, comenta.

Y, sobre su presente, añade: “Ahora estoy gestionando una Anticops nacional para el 20 de septiembre, cuando se va a consagrar un campeón nacional anual. Y en marzo gané una competencia en la que estuvo presente Paulo Londra. El premio era increíble: quien ganara, teloneaba a Paulo en uno de sus shows. Eso ya se concretó el 16 de junio; estuve en el escenario, compartimos un rato, y además me gané un home studio completo con micrófono, computadora, auriculares y placa de sonido”, apunta.

“He estado bastante ocupado, buscando también consagrarme como figura artística”, remata.

–¿Cómo ves el movimiento del rap en la calle?

–Para mí el freestyle argentino está viviendo un nuevo boom, por la diversidad de estilos y por cómo se desarrollan los competidores, tanto en batallas como en la música. Hoy un freestyler puede dedicarse a esto: buscar títulos nacionales, gestionar sponsors, construir una carrera. Sí es cierto que quizás el underground se apagó un poquito, y algunas competencias también. Pero hay organizaciones, tanto en el interior como en Capital Federal, que se están preocupando no sólo por los MC, sino por que las plazas ofrezcan un buen espectáculo y una lluvia de oportunidades.

–¿Eso lo ves en Anticops?

–Mirá, en Anticops pasamos de dar una gorra como premio a dar abrigo, remeras, comida, algo de plata…, incluso una caja con víveres para la casa, con jabón, desodorante, alimentos. Yo en su momento ganaba una gorra y nada más. Hoy, si sos un pibe de 19 años y ganás una caja llena de cosas útiles para tu casa, más un premio económico, la cosa cambia. Por eso creo que hay muchas más oportunidades ahora, y trato de compartir eso con los que sueñan igual que yo.

–Volviendo a la Red Bull: ¿cómo llegás a la final nacional de este año? ¿Estuviste entrenándote? ¿Cambiás algo o vas con lo tuyo?

–Estuve practicando mucho con colegas de Carlos Paz, haciendo entrenamientos con cronometrado, autoanálisis, viendo qué sí y qué no me conviene hacer en ciertas situaciones. Vengo de una seguidilla desde 2021 en la que, cada año que compito en Red Bull, avanzo una ronda más que el anterior. ¿Qué pasa? En 2024, dejé la vara bastante alta, porque llegué a semifinal. Entonces, este año mi meta es superar eso. Por cómo me siento, por cómo veo a los demás competidores, me veo como un claro candidato, como campeón. Quiero cumplir mi sueño y representar a la Argentina en Chile, y compartir eso con mi ciudad, con mi competencia, con mi gente.

–¿Te importa el sorteo de cruces? ¿O vas con todo, sin importar el rival?

–El sorteo me da igual. Me toque quien me toque, ya sea de mi ciudad, de Santa Fe o de Buenos Aires, la va a tener difícil. Se van a cruzar con mi mejor versión.

La experiencia de Larrix

Larrix llega a la final nacional de Red Bull Batalla 2025 como uno de los grandes candidatos. Tras haber sido finalista en 2023, este año coronó su carrera con un título de peso: el campeonato de FMS Argentina.

Con ese logro a cuestas, buscará ahora el máximo premio del freestyle en el país. Y se asume como favorito: “Siempre es una experiencia hermosa compartir y escuchar a los pibes finalistas, que son extremadamente talentosos. Y por mi parte, sí, vengo a ser campeón. Considero que este es el año en el que lo voy a lograr. Vengo totalmente convencido. Creo que eso es muy importante: que uno se crea capaz, que lo vea posible, que sienta que tiene con qué”, asegura.

–¿Y qué tanto influye el sorteo de enfrentamientos? ¿Lo ves como algo determinante?

—No, la verdad que no le doy mucha bola. Siempre que dije “voy con este” porque parecía más accesible, no me terminó funcionando. Prefiero que surja en el momento. Para ser campeón, tenés que ganarles a los cuatro que te toquen. Entonces, me pondré donde el destino me elija. Si veo un lugar interesante, que me motive, me pongo ahí. Pero no le doy mucha vuelta.

–Sos uno de los “freestylers” con estilo más particular. ¿Seguís fiel a tu forma o vas ajustando cosas con el tiempo?

–Yo siempre trato de rapear como me gusta a mí. Claramente tengo un estilo, cosas que me gustan hacer y mostrar, pero siempre estoy dispuesto a mejorar. En este último tiempo, estuve aprendiendo cosas nuevas, fortaleciendo puntos débiles. Es un trabajo constante, medio de artesano. Particular creo que voy a ser siempre, pero trato de llegar a la excelencia en todos los campos que pueda. He tenido varios aprendizajes nuevos en el último tiempo que creo que pueden sumar mucho desde el primer minuto.

–¿Cómo ves el “freestyle” callejero hoy? ¿Sentís que sigue vigente más allá del “mainstream”?

–Yo lo veo bien. Siempre hay nuevos nombres, gente joven con muchas ganas. Van por puro placer y terminan encontrando algo increíble. Hay momentos con más o menos hype, pero eso es más del mainstream. En la calle, las plazas siguen llenas. En Córdoba, hay muchas competencias buenas y no paran de salir nombres que la rompen. Así que, la verdad, lo veo muy bien.

–Hace poco estuviste participando y organizando eventos solidarios, como la Tosco Freestyle. ¿Qué lugar tiene la militancia o la acción social en lo que hacés con el rap?

–Para mí es importantísimo. El freestyle tiene una conexión muy fuerte con la defensa colectiva, con la rebeldía frente a lo que no funciona, frente a una autoridad que no anda. Yo organizo la Tosco Freestyle, y ya con el nombre te das cuenta de que va por ahí. Tiene una idea solidaria porque siempre consideré que el freestyle tiene un gran poder y que está lleno de gente bondadosa, que busca compartir. Ya el simple hecho de juntarse en una plaza a rapear es hermoso. El freestyle es calle, es defensa de lo importante, y tiene que estar ahí.

Para ver

La Final Nacional Red Bull se realizará el sábado 26 de julio en el Complejo Art Media de Buenos Aires. La transmisión se puede seguir en vivo a través de YouTube.