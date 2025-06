Entrevista. Dum Chica vuelve tras su resonante paso por el Lollapalooza: Pusieron nuestras cabezas en estacas

Lucila Storino y Juana Gallardo revisan la reacción de los trolls tras su paso en la última edición del festival, donde proyectaron una imagen diabólica de Milei. Este jueves, show en Córdoba.

Dum Chica actuará este jueves, a las 20 y en Club Paraguay (Marcelo T. de Alvear 651). Será la primera vez que el furibundo proyecto de Lucila Storino (voz) y Juana Gallardo (bajo) se corporizará en Córdoba después de su resonante paso por el Lollapalooza Argentina, donde acompañaron un pasaje furibundo de su show con la proyección de un Javier Milei, con banda presidencial y traje, con gesto diabólico y escupiendo sangre.

Por otro lado, la presentación sucederá a la de fines del año pasado en sala Formosa, que también está en barrio Güemes, pero que tiene un aforo menor al de Club Paraguay. En ese momento, el nuevo disco Súper Premium Ultra era la fruta a saborear, con varios condimentos nuevos para un festival de papilas gustativas. Hablamos de medios tiempos hipnóticos, detalles electrónicos y sentencias de un mundo privado que interpelaron a Capif para considerar a Dum Chica para los próximos premios Gardel en las categorías mejor nuevo artista, mejor álbum de rock pesado y mejor diseño de portada.

El salto de un espacio a otro, claro, habla de un salto de convocatoria de este dúo que en vivo se amplía a trío para desandar un repertorio “mezcla de post-punk visceral y energía escénica arrolladora”, según plantean sus mitades, ahora disponibles para una nota con La Voz.

–El rasgo distintivo de “Súper Premium Ultra” es que incorporaron baladas y detalles electrónicos en la producción. ¿Cómo fundamentarían ese desplazamiento?

–Lucila Storino: Podríamos comenzar diciendo que quizás Dum, nuestro primer LP, nos aburrió rápido. El proceso compositivo de las canciones fue fugaz y angurriento. No nos quedamos con las ganas de nada. Grabamos el disco en vivo y la mayoría fue primeras tomas. Delicadamente voraz. Nos divertimos mucho. Pero… nos aburrimos. Queríamos explayarnos más, decir más, más notas, más acordes, mejores estructuras y muchas ganas de hacer canciones en formato canción. Salir del sótano no fue fácil porque es hermoso, pero nos encerramos en la sala a componer temas más elaborados que nos llevaba semanas cerrarlos, y no solo una toma.

–Juana Gallardo: Con estas nuevas canciones los matices aparecieron solos. Además de que las dos estábamos atravesando momentos muy locos, de mucho cambio y movimiento, eso iba a verse reflejado en nuestra música. Hay temas de amor como Supersónico o Paco. También hay temas tristes como El del Mar y hay temas para bailar, DTBD. Nuestra vida es un poquito así. Bailar, llorar y enamorarse.

–¿Qué pasó realmente en el Lollapalooza luego de la proyección del Milei diabólico en pantallas? ¿Las apretaron desde la producción para emitir el comunicado? ¿Qué tanto las perturbó la arremetida de trolls libertarios?

–Lucila Storino: Creemos que el “qué pasó” no es lo importante en este asunto. Sí lo es el “por qué pasó”, y creemos que no hace falta explicarlo. Nadie nos apretó para hacer nada; cuando creció todo el despliegue, salimos a hacernos cargo como únicas protagonistas, porque así fue.

–Juana Gallardo: Los trolls nos hicieron reír tanto. La imagen de nuestras dos cabezas en estacas se llevó todos los premios. Inventaron rumores graciosísimos sobre nuestra sexualidad y nuestra orientación política. Suponiendo cualquier cosa y utilizando términos bárbaros que podríamos usar para el próximo disco (risas).

–¿Cuáles son sus expectativas de cara al premio Gardel? ¿Sienten que Dum Chica ya es una marca instituida en los niveles medios de la industria discográfica argentina?

–Lucila Storino: ¿A quién no le gusta ganar? Nos encantaría llevarnos una estatuita a casa. Sería un honor, y no estaríamos ganando solo nosotras, sino también todo nuestro hermoso equipo.

–Juana Gallardo: Es raro pensar a Dum Chica como un producto mediático de la industria discográfica nacional. Nos olvidamos bastante de eso. Nos gusta mucho la música. Escuchamos y componemos. No perdemos el tiempo rumiando sobre el mundo industrializado. Nos concentramos en lo que más nos importa, que es, justamente, la música. Ahora estamos, por suerte, en un momento creativo. Con ideas nuevas, propuestas nuevas, sonidos nuevos. Como diría Lou Reed, “talking about some new sensations”.

–¿En qué medida significó un sobresalto que el disco haya salido por Virgin Records Argentina?

–Lucila Storino: Dos cosas: crecimiento en la estructura laboral y mucho más empuje para que el LP viaje lejos. El equipo se agrandó cuando entramos a Virgin, conocimos personas increíbles y muy fundamentales para lo que es hoy nuestra estructura laboral. Somos prolijas, siempre lo fuimos. Y también lo son las personas con las que trabajamos. Nos divertimos mucho.

-Juana Gallardo: Formar parte de un equipo internacional nos permite llegar a lugares de todo el mundo. Nos escribe gente de distintos lugares pidiéndonos que vayamos a tocar allá. Es una locura eso. Nos emociona mucho que algo que creamos juntas pueda viajar del otro lado del océano; y, además, Virgin tiene la firma en los discos de nuestras bandas favoritas, eso fue lo primero que pensamos cuando nos llegó la propuesta.

La experiencia de Dum Chica al abrir para The Cult

–A veces, las bandas punk o garageras suelen ser resistidas por el público cuadrado de bandas de rock clásico. Y eso se pone de manifiesto cuando son programadas como soporte… Tengo entendido que no fue el caso de Dum Chica con The Cult.

–Lucila Storino: No fue el caso porque nosotras no somos ni punks ni garageras, no nos identifica musicalmente ningún género tan fijo.

–Juana Gallardo: Lo que pasó con Cult fue una sorpresa. Al público pareció gustarle mucho Dum Chica. Una banda que mucho con el rock clásico de Ian Astbury no tiene que ver. Todavía nos seguimos preguntando por qué. Creemos que nuestra propuesta es divertida, y ya. No es lo más usual ver una banda de rock donde hay un bajo, una batería y una Lucy. La propuesta tiene algo de original y novedoso. Creo que los sorprendimos un poco.

–¿Pudieron charlar con Ian Astbury o Billy Duffy? Si es que se produjeron, ¿de qué fueron esas charlas?

–Juana Gallardo: No, llegaron en una Traffic cinco minutos antes de tocar. Eso suele pasar. Lo que podemos rescatar es que ellos nos eligieron para abrir, pudieron escuchar nuestro material.

–¿Qué significa “DTBD”? Ese tema tiene una alusión vocal a “Simpathy For The Devil”, de los Stones. A propósito, ¿qué canción de Dum Chica ya tiene ese estatus de himno, en su opinión?

–Lucila Storino: DTBD significa muchas cosas distintas que las decimos durante la canción, son siglas de una frase.

-Juana Gallardo: No creemos que exista un solo himno, nos sale mejor creer que el “todo” de la banda puede ser un motivo para revolear remeras y hacer pogo.

–La introducción es un pasaje spoken word en el que se oye “el levante no es una excusa, papi”… Parece una reacción contra la iniciativa barata de un macho que se cree con derecho a todo…

–Juana Gallardo: Esta canción como muchas otras son situaciones que nos pasan en lo cotidiano, podés interpretarlo así, también puede ser alguien hablándose a sí mismo…

–Lucila Storino: Son recortes de situaciones en mi cabeza, de todo eso sale un collage de letras a lo “Generación Beat” y se arma algo, que significa lo que quieras.

–“Desconocido”, el simple que publicaron en 2025, ¿tiene un destinatario en específico?

–Lucila: Sí, pero es secreto.