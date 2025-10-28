Entrenamiento y Congreso en Buenos Aires

Desde anteayer y hasta el viernes 14 de noviembre se sucederán Campos de Entrenamiento de la Federación Argentina de Boxeo (FAB) en el CeNARD porteño.

RIO GRANDE.- Entre otros, han sido citados los riograndenses Yonathan Flores (reciente campeón nacional amateur en -69 kilos) y Karina Gómez, de la Escuela Municipal Barrio Reconquista; Luciano Córdoba (flamante subcampeón amateur en -75 kilos), de la Escuela del Club Camioneros; Máximo Salinas (bronce en -91 kilos), Ainara Quiroga y Angel Núñez, de la Escuela Municipal 2 de Abril.

Congreso

Asimismo, el sábado 15 del mes próximo, en la sede de la FAB (Castro Barros 75, en el barrio de Almagro), se realizará un Congreso Nacional de Boxeo. VIAJEROS. Yonathan Flores (arriba), Ainara Quiroga (centro) y Luciano Córdoba (abajo) entrenarán con la selección nacional, en el CeNARD porteño.

La actividad comenzará a las 9:00, con el registro de participantes, y media hora más tarde el presidente de la entidad, Luis Doffi, abrirá el mismo.

Habrá un total de 10 disertantes, encabezando la grilla Rodrigo Merlo, con su exposición sobre el trabajo del cutman, a partir de las 10:00.

Al mediodía habrá un corte de una hora, destinado al almuerzo de los presentes, y la reanudación estará a cargo de Alejandro Ardiles (quien hace un mes estuvo en Río Grande), con “Nutrición en el Boxeo”.

L cierre (15:30 a 16:00) lo brindará Eduardo Vieyra, versando sobre “Fisiología del Boxeo”.