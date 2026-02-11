Entrega de remeras y dorsales

Mañana y el viernes 13, de 9:30 a 11:30 y de 15:30 a 19:00, Atletismo Río Grande entregará en Everest Cycling (Lasserre 543) las remeras y dorsales a ser utilizados el sábado 21 (largada, 22:30) en la prueba Nocturna (7 kilómetros).

RIO GRANDE.- Asimismo, el próximo domingo 15 (9:00) tendrá lugar el Cruce de los Valles (25/15 km.), con largada en la Mosca Loca, y llegada en Llanos del Castor. El valor de la inscripción asciende a $ 135.000.

Y el sábado 28 se hará el 3° Desafío Krund Salvaje. Será sobre 21 km. (desde Lago Escondido; desnivel: +286/-393; $ 126.000); 14 km. (desde el Po.Garibaldi; +126/-120; $ 96.000); y 7 km. (desde Rancho Hambre; +50; $ 82.000), todos con llegada Haruwen.