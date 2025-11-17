Entrega de módulos alimentarios en Río Grande y Tolhuin

El Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia informa el cronograma de entrega de módulos alimentarios del mes de noviembre en Río Grande y Tolhuin. Una vez confirmada la fecha para la ciudad de Ushuaia, se informará por los canales oficiales de Gobierno.
RÍO GRANDE
Horario: 10:00 a 15:30
- Martes 18 de noviembre
Casa del Deporte (Señora de Itatí y Las Azucenas) – Margen Sur
- Miércoles 19 de noviembre
Gimnasio Muriel – San Martín 2562 (para Chacra IV y alrededores)
- Jueves 20 de noviembre
Dirección de Abastecimiento Social – Estrada 770 (para Chacra XI, XIII y alrededores)
TOLHUIN
Viernes 28 de noviembre de 10:00 a 16:00
- Subsecretaría de Género y Diversidad (Rupatini 655)
- Casa del Deporte (Seriot 321)
Al momento de la entrega los titulares del programa deberán:
- Presentar su DNI al agente que realice la entrega.
- Presentarse el día asignado según su último domicilio.
- Deberá asistir únicamente el titular a fin de evitar el aglomeramiento de personas en los puntos de entrega.