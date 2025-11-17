Sociedad

Entrega de módulos alimentarios en Río Grande y Tolhuin

lunes 17 de noviembre de 2025
Diario El Sureño
El Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia informa el cronograma de entrega de módulos alimentarios del mes de noviembre en Río Grande y Tolhuin. Una vez confirmada la fecha para la ciudad de Ushuaia, se informará por los canales oficiales de Gobierno.

RÍO GRANDE
Horario: 10:00 a 15:30

  • Martes 18 de noviembre
    Casa del Deporte (Señora de Itatí y Las Azucenas) – Margen Sur
  • Miércoles 19 de noviembre
    Gimnasio Muriel – San Martín 2562 (para Chacra IV y alrededores)
  • Jueves 20 de noviembre
    Dirección de Abastecimiento Social – Estrada 770 (para Chacra XI, XIII y alrededores)

TOLHUIN

Viernes 28 de noviembre de 10:00 a 16:00

  • Subsecretaría de Género y Diversidad (Rupatini 655)
  • Casa del Deporte (Seriot 321)

Al momento de la entrega los titulares del programa deberán:

  • Presentar su DNI al agente que realice la entrega.
  • Presentarse el día asignado según su último domicilio.
  • Deberá asistir únicamente el titular a fin de evitar el aglomeramiento de personas en los puntos de entrega.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *