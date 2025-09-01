Entrada libre. Cosquín celebra su aniversario con un festival popular en la Próspero Molina

Será este sábado 6 de septiembre con desfile, danza y el cierre a cargo de Sergio Galleguillo. La grilla completa y más info.

El pasado 28 de agosto Cosquín conmemoró su día como todos los años, ya que la efeméride marca que en 1939 se elevó a la localidad a la categoría de ciudad. Para celebrar el 86° aniversario, este sábado 6 de septiembre se llevará a cabo un festejo popular en las calles de la ciudad y también en la emblemática plaza Próspero Molina.

Festival en la plaza

Desde las 13, la Próspero Molina se transformará en el gran escenario de la celebración, recibiendo a destacados artistas con una propuesta artística que combina música, danza y todas esas expresiones que representan a la capital del folklore.

Serán de la partida el Coro Municipal de Cosquín y la danza con el Taller La Gauchada y Danzalma. Además, referentes coscoínos como La Lunna y Paola Bernal, más el villamariense Fabricio Rodríguez se presentarán en el transcurso de la tarde.

El cierre de la jornada estará cargo de Sergio Galleguillo a pura fiesta chayera.

Durante el evento se dispondrá de un patio de comidas con food trucks para que las familias puedan disfrutar de una variada propuesta gastronómica durante toda la tarde.

La entrada es libre y gratuita, ratificando el espíritu inclusivo y popular de esta celebración que busca reunir a todo Cosquín en una sola voz de festejo.

Cronograma para el Día de Cosquín el 6 de septiembre