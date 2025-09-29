Enorme triunfo de Universitario hasta la suspensión

El sábado por la tarde, en la Isla, se disputó la segunda fecha del Torneo Clausura de Rugby en la máxima división y por la Zona Campeonato, en el duelo más esperado, Universitario en su casa derrotó a Las Aguilas 18 a 3 hasta que el match debió ser suspendido a falta de diez minutos por el árbitro Matías Cena, a quien informaron que la ambulancia con el médico firmante en planilla habían retirado a un jugador y llevado al nosocomio local por precaución.

RIO GRANDE.- Es sabido que sin el médico firmante el cotejo no puede continuar y eso obligó al referee a tomar la decisión de dar por suspendido el encuentro y ahora quedará en mano del Tribunal de Disciplina de la Unión de Rugby de Tierra del Fuego, el que debe analizar el informe arbitral y los descargos de los clubes participantes para cerrar o no el juego en cuestión.

En los otros encuentros Ushuaia Rugby Club goleó como visitante a Tolhuin Rugby Club por 77 a 0 y de esta manera se subió a lo más alto de la tabla de posiciones, igualando en puntos con Universitario pero superándolo en diferencia de tantos y tries.

En el duelo de elencos que habían perdido en su presentación, Colegio del Sur se llevó un triunfo valioso de la cancha del Río Grande Rugby & Hockey Club a quien derrotó 29 a 10 con bonus punto ofensivo incluido.

Primer tiempo de ensueño

Al igual que lo sucedido en la fecha inicial, Uni tuvo un primer tiempo casi perfecto, salió decidido a llevarse por delante al rival en su casa sin tener en cuenta que enfrente estaba el actual Campeón fueguino y quien viene dominando el rugby local en el último lustro.

De la partida larga para encajonar al rival metieron una presión tal por parte de sus delanteros que de inmediato recuperaron la guinda y tras dos arremetidas con los «gordos» sacaron la pelota a los tres cuartos y tras dos pases de mano, el centro Lucas Salinas apareció muy pegado a Rodrigo Cerezo y encontró el hueco para llegar sin problemas abajo de los palos y anotar el primer try de la tarde, el cual fue convertido por Keke Santoro y al minuto y medio de juego el dueño de casa ganaba 7 a 0.

La motivación de Universitario estaba por las nubes y así se reflejaba dentro del campo de juego, y a los 7 minutos llegó a la segunda conquista: un scrum con lanzamiento rival cerca de mitad de cancha, el pack rojiblanco arrolló al rival, lo hizo retroceder tanto que le robó la pelota y la misma voló a los backs y fue el inoxidable Rocha Cerezo quien rompió por el centro de la cancha y cuando estaba a punto de anotar fue derribado pero tuvo la lucidez de poder jugar la pelota al Mago Miranda y éste logró apoyar el segundo try para dejar las acciones 12 a 0.

Y no fue casualidad lo sucedido en ese scrum, los anfitriones se hicieron muy fuertes en esa formación; lo llevaron siempre para atrás en la primera etapa, algo poco común de ver en Las Aguilas, quien de todas maneras mostró muchas caras nuevas en esa primera línea, o por lo menos no la base titular de los últimos campeonatos.

Los forwards de Uni jugaron en un enorme nivel en esta primera etapa, el juego suelto de ellos fue tremendo, tanto para poner al equipo adelante como para neutralizar al rival que su única vía de ataque sólida fue su gran maul, el cual forzaron en dos oportunidades y fueron detenidos ya en zona de peligro, pero como bien dijimos, fueron detenidos y el local pudo salir de sus últimos 22 metros.

La continuidad que tuvieron en el juego suelto fue tremendo, no fue un equipo aburrido de abusar de los picks and go, más de tres pareció mala palabra y sacaron la pelota al abierto ya sea para sus tres cuartos o bien para delanteros ubicados fuera de la formación móvil y esa continuidad en el juego es lo que le dio muchos dividendos, forzando varias infracciones para posicionar el juego o bien para ensayar disparos a los palos, y así fue que el medio scrum Santoro acertó dos penales de larga distancia frente a los palos para ampliar la diferencia 18 a 0 con la cual se fueron al entretiempo.

Párrafo aparte para los dos wing forward de Uni, tanto Martín Gorosito como Uriel Morand la rompieron toda, llegando siempre primero a las reagrupaciones, tackleando a destajo, y el segundo como primer saltado en los lines, robando algunos lanzamientos del rival, una formación que utiliza siempre el Fucsia para comenzar sus ataques con el maul donde históricamente siempre hizo mucho daño.

La segunda etapa fue otra cosa, esta vez el elenco ushuaiense fue el que tomó el protagonismo del partido; una temprana amonestación del capitán Saucedo motivó a los delanteros de Las Aguilas a presionar mucho con su pack y ganar metros y a los 5 minutos el ahora apertura Sebastián Katzman descontó con un penal frente a la hache.

Hubo cambios en la base por parte de la visita; la nueva pareja de medios no rindió como esperaban dado que Benjamín Rojas se vistió de medio scrum cuando el año pasado la rompió por una de las puntas, y el ligero y potente Benjamín Castro que la rompió siempre como centro, fue el apertura para suplir bajas importantes, pero con el enroque de Castro como medio, Katzman de apertura y Rojas a la punta, el equipo mejoró mucho.

Pero esa mejora duró no más de quince minutos, tiempo que dejó de avanzar y si bien es cierto que estuvo cerca del try en ese lapso, sintió la defensa rival; Uni tackleó a destajo, no dio muchas posibilidades de ataque y se redobló en esa función sin darse jamás por vencido hasta llegar a ese maldito minuto 30 cuando fue retirado por lesión Lisandro Cisterna.

Universitario 18 – 3 Las Aguilas

David Flores Barrera 1. Lucas Cerra

Franco Cruz 2. Tomás Eduardo Borbas

Fernando David Mendoza 3. Franco Ferreyra

Federico Toledo 4. Emmanuel Ibáñez

Diego Saucedo Spinelli 5. Jorge Efraín González

Aldo Martín Gorostarzu 6. Facundo Maximiliano Ercole

Uriel Alejandro Morand 7. Mariano Paredes

Daniel Márquez 8. Marcos Blas Pafundi

Ramiro Santoro 9. Benjamín Rojas Senesi

José Antonio Miranda 10. Benjamín Castro Carrillo

Máximo Gómez 11. Lisandro Cisterna Giuliano

Rodrigo Cerezo 12. Jeremías Covacich

Lucas Salinas 13. Lucas Targón

Martín Sastre Gandolfi 14. Exequiel Villarreal

Juan Matías Cirelli 15. Sebastián Katzman

Ramiro Santoro/Nicolás Páez E. Acuña

Referee: Matías Cena. Jueces de Touch: Juan Renzone y Carlos Casabella. Cancha: La Soñada (Cono de Sombra de Río Grande). Tantos primer tiempo: 1:30 try de Lucas Salinas, convertido por Ramiro Santoro (U); 7:00 try José Antonio Miranda (U); 15:00 y 35:00 penales de Ramiro Santoro (U). Tantos segundo tiempo: 5:00 penal de Sebastián Katzman (LA). Suplentes en Universitario: Mariano Rodríguez Bustamante, César Javier Galarza, Mauro Gastón Molinas, Ariel Díaz, Andrés Cichero, Luciano Juárez, Emmanuel Llancapani, Pablo Jofré. Suplentes en Las Aguilas: Darío Ramón Casco, César Fernández, Franco Capra, Matías Godoy, Santiago Guillermo Cid y Matías Caligari.

Posiciones – Zona Campeonato

Pos/Clubes Pts. J G E P B TF TC

1° Ushuaia Rugby Club 9 2 2 0 0 1 83 0

2° Club Universitario 9 2 2 0 0 1 40 15

3° Club Las Aguilas 5 2 1 0 1 1 59 27

4° Colegio del Sur 5 2 1 0 1 0 41 32

5° Río Grande RHC 1 2 0 0 2 1 10 35

6° Tolhuin Rugby Club 0 2 0 0 2 0 9 133