Enorme goleada de Camioneros para ganar la primera rueda

El martes por la noche se completó la tercera fecha de la Zona 2 Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur de Fútbol, y en la cancha del Centro Deportivo Municipal Camioneros goleó a Mercantil de Ushuaia por 8 a 0, ganando de esta manera la primera rueda del grupo y alejándose de sus más inmediatos perseguidores, Unión Santiago y Camioneros de la capital provincial.

RIO GRANDE.- El resultado habla por sí sólo, las diferencias entre uno y otro fueron abismales, sin embargo en la primera etapa, esas diferencias ni se notaron demasiado; el Verde local ganó apenas 1 a 0 gracias a un enorme desborde de Milton Monge quien al llegar a la línea de fondo puso la pelota en el vértice del área chica y Lucas Cejas de primera la cambió al palo más lejano del arquero cuando iban 15 minutos.

Luego Camioneros tuvo aproximaciones pero nada de demasiado peligro, y a los 27 minutos casi llega la igualdad de Mercantil; primero alcanzaron un tiro de esquina, desde la derecha llegó un centro al corazón del área que fue despejado a un costado y un centro de Emiliano Vargas encontró la cabeza de Armando Cáceres quien reventó el travesaño.

Y cuando se moría la primera etapa, Ismael Monte sacó un buen remate pisando el área grande y el arquero capitalino mandó la pelota al córner.

Para el complemento, Camioneros contó con el viento a su favor, y todos los pases que falló en los primeros 45 minutos, entraron aquí, y a los 3 minutos lo pusieron a correr a Michael Ombrosi quien dejó a todos atrás y cuando quedó mano a mano con el arquero, la punteó por un costado para el 2 a 0.

No pasaron 5 minutos que el Verde volvió a gritar, nuevamente Lucas Cejas se hizo presente en el marcador tras romper la defensa en línea que propuso el rival y entrando por la izquierda definió de derecha al palo menos defendido por el arquero, golazo para el 3 a 0.

A los 20 minutos y el claro dominio de Camioneros, la dupla técnica mandó a la cancha a los dos centrodelanteros que aguardaban en el banco, el goleador histórico Jony Torres y el actual goleador de la temporada 2025, Luciano Salazar, y los dos hicieron estragos.

En una de las primeras situaciones del mencionado Torres fue derribado con una clara infracción dentro del área cuando iba a definir, penal que el propio Jony cambió por gol a los 24 minutos para el 4 a 0.

Sólo 2 minutos pasaron para que el ahora nuevo goleador de la zona se anotase nuevamente en el tanteador; Michael Ombrosi entró muy fácil al área y definió con clase para el 5 a 0.

A los 39 minutos quien rompió la red fue Luciano Salazar que se fue de derecha al centro del área en diagonal para ejecutar al segundo palo y colocar el 6 a 0.

Y fue el propio Salazar quien a los 43 alcanzó el 7 a 0 y fue un golazo tras una enorme asistencia de Ombrosi que lo dejó solo para sortear al arquero y como si esto fuera poco, a los 45 minutos una asistencia de Jony Torres al segundo palo para que anote Salazar, la pelota le quedó larga pero logró controlarla y enviar un centro pasado al segundo palo donde Torres fue quien de cabeza mandó la pelota a la red para el 8 a 0 final.

Posiciones – Zona 2

Pos/Clubes Pts. J G E P GF GC

1° Camioneros RG 9 9 9 0 0 15 1

2° Unión Santiago 4 3 1 1 1 5 5

3° Camioneros Ush 4 3 1 1 1 4 4

4° Mercantil Ush 0 3 0 0 3 0 14

Goleadores

Jugadores Clubes Tantos

Michael Ombrosi Camioneros RG 4

Ismael Monte Camioneros RG 3

Gastón Cornejo Unión Santiago 3

Lucas Cejas Camioneros RG 2

Jeremías Ponce Camioneros RG 2

Luciano Salazar Camioneros RG 2

Jonatan Torres Camioneros RG 2

Néstor Cruz Unión Santiago 1

Franco Bueno Camioneros Ush 1

Brandon Espinoza Camioneros Ush. 1

Alejandro Maddonni Camioneros Ush. 1

Joaquín Mansilla Camioneros Ush. 1

Gabriel Morinigo Unión Santiago 1