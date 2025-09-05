Enfrentamiento armado, el menor de 15 años fue liberado

El menor de 15 años que estaba demorado tras participar en los hechos de violencia ocurridos el pasado miércoles en la Margen Sur de esta ciudad fue liberado por determinación del juez de Instrucción, Raúl Nadim Sahade, quien interviene en la causa caratulada “abuso de armas, amenazas y resistencia a la autoridad”.

RIO GRANDE.- Ayer, Juan Jesús, una de las personas detenidas, fue trasladada a Tribunales para ser indagada por los hechos que sucedieron el miércoles, que conmocionaron a toda la zona sur de Río Grande.

En tanto, este jueves se conoció la información de que hubo una nueva denuncia. En este caso fue la joven que indicó en Tribunales que había sido amenazada por el padre del menor de 15 años. Le habría dicho que «prendería fuego la casa».

La causa

Todo inició cerca de las 17:00 del miércoles en una vivienda ubicada en la calle Paso de los Libres al 100 de la Margen Sur de Río Grande. En dicho lugar, una vivienda fue atacada con disparos de arma de fuego por individuos que se desplazaban en un vehículo. La policía llegó al lugar, verificó toda la zona y tomó datos de lo ocurrido.

El caso fue de una pareja que tuvo un casamiento “arreglado”, entre una joven de 23 años y un menor de 15, ambos de cultura gitana. Según información extraoficial, el menor habría golpeado a su esposa y el hecho de violencia de género provocó que la mujer abandonara su vivienda y se marchara a la casa de su tía, lugar donde se produjo la primera balacera.

Horas más tarde, alrededor de las 20:00, la violencia nuevamente se produjo en esta zona sur de la ciudad y en este caso sobre calle Los Sauces al 500. Se procedió a la aprehensión de un mayor de edad y la demora de un menor de 15 años.

Ese mismo día, a raíz de averiguaciones iniciales, el Juzgado de Instrucción Nº 2 emitió órdenes de allanamiento para los domicilios ubicados en: El Esquilador Nº 320, Los Inmigrantes Nº 604 y en Los Sauces Nº 521.

Las diligencias llevadas a cabo arrojaron resultados positivos, procediendo al secuestro de una pistola calibre .22, una pistola calibre .45, un fusil calibre 7,65 mm, municiones y otros elementos relevantes para la investigación. Los ocupantes de los domicilios allanados fueron notificados de derechos y garantías procesales.