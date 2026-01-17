Agenda Cultural

Enero en el CIA: Siguen las actividades para conocer y cuidar el ambiente

sábado 17 de enero de 2026
Diario El Sureño

Durante este mes, el Municipio de Río Grande brinda diferentes propuestas, entre ellas la charla informativa “Incendios forestales” que se realiza los lunes a las 10 y a las 14 horas. La misma consiste en interiorizar a quienes participen sobre la importancia de prevenir estos fuegos no controlados que se propagan en áreas naturales como bosques, pastizales y selvas.

Los jueves a las 10 horas se realizan visitas guiadas a las Reservas Naturales Urbanas “Laguna de los Patos” y “Punta Popper” para fomentar el aprendizaje y la conciencia ambiental mientras se explora el paisaje. Mientras que los viernes de enero, desde las 14 horas, se lleva adelante un Cine ambiental y debate en el CIA, una propuesta educativa como reflexiva que conecta a las personas con la naturaleza.

Además, es de mencionar que el viernes 30, desde las 10 de la mañana, las vecinas y vecinos podrán sumarse al “Sendero intermareal”.

Quienes estén interesados en formar parte de las distintas actividades podrán inscribirse presencialmente en el CIA, ubicado en Ruta Nacional N°3 (frente al barrio Las Barrancas) o por correo electrónico al centrointerpretacion@riogrande.gob.ar. Para mayor información pueden comunicarse al teléfono 436200, Interno 5044.

