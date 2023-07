 Enduro a beneficio de July Jerez

Compartir

Con la mirada puesta en su participación en el Six Days, más conocido como Mundial de Enduro, la fueguina Julieta Jerez organiza el Enduro de Invierno a Beneficio en la localidad de Tolhuin. Este jueves se cierran las inscripciones.

USHUAIA.- La nieve no apareció y el Snow Race será para otra oportunidad, ya que los tiempos de Julieta Jerez para concretar su participación en el Six Days (Mundial de Enduro) en San Juan el próximo mes de noviembre no esperan.

“La nieve no quiso acompañar la movida del Snow Race, por eso lo haremos en Tolhuin en la especialidad de Enduro de Invierno dentro de las instalaciones del autódromo ´Carlos Romero´ gracias a las gestiones de Hugo Valdés y la ACTCF”, enfatizó Diego, su papá y organizador.

En cuanto a los costos de inscripción de la carrera serán de $5.000, debiendo los pilotos abonar el seguro médico que es de $20.000 para las categorías mayores y de $16.000 para los infantiles.

Este lunes era el último día de preinscripciones al WhatsApp (2901) 1540-8730, debiendo cumplir con lo requerido hasta las 22:00 para luego completar los trámites administrativos el jueves 13 de julio, por lo que el periodo se ha ampliado hasta este día final.

Asimismo, el bono de ingreso para presenciar la carrera tendrá un costo de $1.000 por auto, todo para recaudar de cara a la máxima cita mundialista que se desarrollará en San Juan durante noviembre.

Cabe destacar que, como es un evento benéfico, el segmento de ATV Libre será con cambio de pilotos cada 20 minutos, lo que le aportará un ingrediente único al evento.