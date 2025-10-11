Encuentro provincial de mini vóley en Tolhuin

Este viernes en la Casa del Deporte de Tolhuin se llevó a cabo un encuentro que reunió a más de 50 niños y niñas de entre 8 y 12 años, pertenecientes a clubes de las tres regiones de la provincia. La actividad fue organizada por la Dirección Provincial de Desarrollo Deportivo dependiente de la Secretaría de Deportes.

Durante más de cuatro horas el gimnasio se llenó de alegría, juego y compañerismo en una verdadera fiesta del mini vóley, con la participación de los equipos Estrella Roja de Río Grande, Tolkeyen de Ushuaia y los anfitriones de la Escuela Deportiva de Tolhuin.

La jornada se desarrolló en un ambiente recreativo, con el gimnasio dividido en tres canchas donde se disputaron múltiples partidos. Al finalizar se entregaron medallas de participación a todos los niños y niñas, quienes también compartieron una merienda grupal, cerrando una tarde cargada de diversión y espíritu deportivo.