Encuentro intensivo de entrenamiento teatral en Tolhuin.

El Grupo de Teatro Independiente Lo-eventual de la ciudad de Ushuaia, llevará a cabo un encuentro de Entrenamiento Teatral en la Casa de la Cultura. Su Coordinador General, Mauricio Jesús Flores, adelantó que: “se trabajará sobre los conceptos de Cuerpo, Voz, Tiempo, Espacio y Texto, como bases del Lenguaje Teatral”.

TOLHUIN.- El encuentro está destinado a todo público, no es necesario tener experiencia: “porque el encuentro será una experiencia extraordinaria en sí misma para todos los que participen”, remarcó Flores y agregó que: “es una buena oportunidad para incursionar en las artes escénicas y permitirse entrar en un mundo tan maravilloso como es el campo teatral. Muchas veces el miedo al ridículo nos frena, pero vale la pena atreverse a hacerlo”.

La cita será el sábado 15 y domingo 16 de noviembre de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00.

Asimismo, cabe señalar que la actividad es arancelada con una inversión muy accesible la Inscripción es por formulario a través de este link: https://forms.gle/4R5kQnKDtH8PEsCK9

El cierre del encuentro será con la presentación de la Obra “Caporales, el ensayo”, una de las últimas producciones del Grupo Lo-eventual, con entrada a la Gorra.

Mauricio Flores destacó el por qué de la entrada a la Gorra: “porque Garantiza la accesibilidad al público en un contexto de crisis. Porque pone en valor el trabajo cultural como actividad profesional que sostiene economías regionales y visibiliza la necesidad de profundizar las políticas públicas de promoción cultural”.

Sobre la Obra “Caporales, el ensayo

Es una Comedia dramática, un biodrama del Grupo Lo-eventual: la mezcla, entre la realidad del grupo, y la ficción del relato hace de esta obra un espectáculo entretenido y a la vez emotivo. la presencia escénica de Daniel Badagnani y Cecilia Vaca dan vida a una historia que entrama las contingencias que atraviesan los grupos independientes para producir teatro. Es una postal de la cotidianidad fueguina, habla de los vínculos en el amor, la locura de criticar a todo el que llega a la isla en busca de trabajo, las familias ensambladas y el dolor de atravesar por diferentes duelos”.

Ante cualquier duda comunicarse por WhatsApp al 2901 61 4255.

Desde la Producción del Encuentro, agradecieron el apoyo del Municipio de Tolhuin a través de su Director de Cultura, Alejandro Machuca, quién facilitó la logística del espacio de la Casa de la Cultura para la realización del evento.

FUENTE: Prensa Lo-eventual Grupo de Teatro Independiente.