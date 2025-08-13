La Secretaría de Cultura de la Municipalidad acompañará este domingo, 17 de agosto, a las 18:00 en el Centro Cultural Esther Fadul, el “Encuentro de Danzas Folclóricas para Niños, Niñas y Adolescentes”, organizado por el programa de radio La Peña de Argentina.

USHUAIA.- La propuesta, que se realizará con entrada libre y gratuita, presentará espectáculos de Tierra Gaucha, Nuestro Legado, Folklore en Zapatillas y Arrebol, así como academias, talleres, escuelas, agrupaciones y grupos de danzas folklóricas, que exhibirán conjuntos de danza tradicional entre 6 y 10 años, de entre 10 y 17 años y un apartado de presentaciones de malambo. Amenizando la jornada, habrá un servicio de buffet presentando platos típicos.