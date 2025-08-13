Agenda Cultural

Encuentro de danzas folclóricas

miércoles 13 de agosto de 2025
Diario El Sureño
La Secretaría de Cultura de la Municipalidad acompañará este domingo, 17 de agosto, a las 18:00 en el Centro Cultural Esther Fadul, el “Encuentro de Danzas Folclóricas para Niños, Niñas y Adolescentes”, organizado por el programa de radio La Peña de Argentina.

USHUAIA.- La propuesta, que se realizará con entrada libre y gratuita, presentará espectáculos de Tierra Gaucha, Nuestro Legado, Folklore en Zapatillas y Arrebol, así como academias, talleres, escuelas, agrupaciones y grupos de danzas folklóricas, que exhibirán conjuntos de danza tradicional entre 6 y 10 años, de entre 10 y 17 años y un apartado de presentaciones de malambo. Amenizando la jornada, habrá un servicio de buffet presentando platos típicos.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *