El Municipio de Río Grande mantuvo un encuentro con el equipo local de lucha que recientemente obtuvo destacados resultados en el Campeonato Nacional desarrollado en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), en la Ciudad de Buenos Aires, consolidando a la ciudad como una referencia nacional en la disciplina.

RIO GRANDE.- La reunión se llevó a cabo en el Espacio Joven de Zona Sur, lugar donde el equipo entrena de manera habitual, y contó con la participación del secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro; el gerente de la Agencia Municipal de Deportes, Cultura y Turismo, Sebastián Bendaña; la subsecretaria de Participación Ciudadana, Débora Galichini; el subsecretario de Deportes, Diego Radwanitzer; junto a los entrenadores Horacio Miranda y Cecilia Zúñiga, y los y las integrantes del equipo de lucha.

Durante el encuentro se compartió un espacio de diálogo y balance sobre el recorrido deportivo, el rol del acompañamiento institucional y el trabajo sostenido que permitió alcanzar una actuación histórica en el certamen nacional, donde la delegación fueguina logró un total de 12 medallas: ocho campeonatos nacionales, dos subcampeonatos y dos preseas de bronce.

Entre los logros más destacados se encuentran las actuaciones de Marcos Silvetti y Máximo Miranda en la categoría U20, ambos con títulos nacionales, así como el desempeño sobresaliente de Álvaro Miranda y Natanael Criado en U15. La rama femenina también tuvo una participación relevante, con los campeonatos nacionales obtenidos por Zoe Díaz y Luz Maira Parada, y la medalla de plata de Sheila Gómez. Esto se completó con las dos medallas de bronce logradas por César Palavecino en la categoría U17.

Más allá de los resultados deportivos, desde el Municipio se valoró especialmente el proyecto integral que se desarrolla en Río Grande, donde el deporte se consolida como una herramienta de inclusión, formación y proyección para niños, niñas y jóvenes, con un fuerte compromiso de entrenadores, familias y el acompañamiento del Estado municipal.

En ese marco, se destacó que el equipo de lucha entrena de manera regular en el Espacio Joven de Zona Sur, donde se dictan clases de iniciación y avanzados. Las clases para avanzados, a cargo del entrenador Horacio Miranda (senior), se realizan de lunes a viernes de 9 a 11 horas y de 19:15 a 21 horas. En tanto, las clases de iniciación, destinadas a niños y niñas a partir de los 10 años, están a cargo de la profesora Cecilia Zúñiga y se desarrollan de lunes a viernes de 18 a 19:15 horas.

De esta manera, el Municipio invita a vecinos y vecinas interesados en sumarse a la disciplina a acercarse al Espacio Joven de Zona Sur, reafirmando el compromiso de seguir acompañando el crecimiento del deporte local y el desarrollo de nuevos talentos en la ciudad.