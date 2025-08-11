Encuentro con asociaciones de Bomberos Voluntarios

En de pos mejorar y garantizar la operatividad de todo el sistema de Bomberos, la Secretaría de Protección Civil organizó un encuentro con las autoridades de las cinco asociaciones de Bomberos Voluntarios, la Federación de Asociaciones que las nuclea y autoridades de la vicejefatura de Gabinete de la provincia.

RIO GRANDE.- El titular de Protección Civil, Pedro Franco, manifestó que “la convocatoria fue para trabajar sobre varias aristas, con algunas situaciones a resolver, coordinar y planificar en relación a las rendiciones”.

Franco dijo que “se acordó una mesa de trabajo técnica para avanzar rápidamente con definiciones y agilizar el trámite que necesitan para mantener la operatividad de sus cuarteles”.

Cabe destacar que este tipo de reunión no se había realizado en más de 10 años, lo que lo hace que este encuentro sea trascendental para el sistema de Bomberos, sostuvieron desde la Federación.

Los participantes del encuentro remarcaron que la unidad y cooperación entre las instituciones presentes sentaron las bases para una gestión más eficiente y coordinada, que seguramente será crucial para el futuro del sistema de bomberos y la seguridad pública.

Por otro lado, desde la Federación de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de Tierra del Fuego señalaron que, en un encuentro sin precedentes, se dio lugar a la conformación de una mesa de trabajo que se encargará de adecuar el manual de rendiciones de subsidios, atentos a los desafíos actuales, así como abordar otros temas cruciales que fueron tratados con anterioridad con el Gobernador.