Encuentro clave del SEJUP con un funcionario del STJ 

Marina Monchietti, titular del SEJUP (Sindicato de Empleados Judiciales de la Provincia), informó que este miércoles mantendrá una reunión con el doctor Luis María Palma, abogado Relator de la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, jueza María del Carmen Battaini.

RÍO GRANDE.- Monchietti indicó que existen enormes expectativas en poder encauzar el reclamo salarial que llevan adelante los trabajadores del Poder Judicial, debido a que no se han logrado definiciones a los reclamos que se presentaron en su momento, lo que derivó en un conflicto gremial que paralizó la actividad de los Tribunales.

Monchietti dijo que “seguimos con el plan de lucha consistente en un paro de actividades durante media jornada de trabajo. Este miércoles tenemos una mesa de trabajo con el doctor Palma para ver si hay novedades, porque insistimos en el reclamo de mejorar el aumento salarial para los trabajadores».

La titular del SEJUP dijo que “el jueves se reunirá el Superior Tribunal de Justicia para firmar acuerdos y estamos con enormes expectativas en que se pueda llegar a una resolución del conflicto salarial”.