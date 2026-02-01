ENARGAS aprobó nuevos cuadros tarifarios para Camuzzi

A partir del 1° de febrero de 2026, los usuarios del servicio de gas natural y gas propano por redes enfrentarán un nuevo aumento en las facturas, luego de que el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) aprobara los nuevos cuadros tarifarios que deberá aplicar Camuzzi Gas del Sur S.A.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 50/2026, publicada este 29 de enero, y se enmarca en el proceso de actualización mensual de tarifas impulsado por el Gobierno nacional y que golpea a los bolsillos de los argentinos.

Según lo dispuesto, el ajuste contempla tres factores principales:

la actualización del Precio Anual Uniforme (PAU) del gas,

un nuevo escalón de la Revisión Tarifaria Quinquenal (RQT),

y la actualización de los valores de transporte y distribución.

Suben los costos del gas y se ajustan los subsidios

Desde el ENARGAS se informó que el nuevo PAU será trasladado a los usuarios finales y se aplicará a los consumos realizados durante todo 2026. Este precio será la base sobre la cual se calcularán las bonificaciones del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), vigente desde fines del año pasado.

En ese marco, las bonificaciones solo alcanzarán al precio del gas correspondiente al Plan Gas.Ar, mientras que los costos derivados de importaciones de GNL u otros contratos fuera de ese esquema no estarán subsidiados, lo que incrementa el impacto final en la boleta para numerosos hogares.

Aumentos mensuales y continuidad del esquema de ajustes

La resolución también ratifica la continuidad del esquema de aumentos mensuales y consecutivos, previsto en la Revisión Tarifaria Quinquenal aprobada en 2025. En total, el incremento tarifario se distribuye en 31 tramos, de los cuales febrero incorpora uno nuevo.

Además, se mantiene el mecanismo de actualización periódica vinculado a la variación de índices económicos, lo que habilita nuevos ajustes en los próximos meses.

Los nuevos cuadros tarifarios entran en vigencia el 1° de febrero de 2026 y deberán ser publicados por Camuzzi en medios de amplia circulación. En los casos en que el aumento coincida con un período de facturación en curso, se aplicará de forma proporcional.

De esta manera, el servicio de gas se suma a la seguidilla de incrementos registrados en otros servicios públicos, en un contexto que vuelve a impactar en la crítica economía argentina.