En Ushuaia, las intervenciones en casos de violencia de género aumentaron un 50% en lo que va del año respecto de 2024. A este incremento se suma la decisión del Gobierno nacional de dar de baja las políticas de género, lo que obliga al Municipio a redoblar esfuerzos para garantizar el acompañamiento a mujeres en situación de violencia de género.

USHUAIA.- La secretaria de las Mujeres, Géneros y Diversidades, Alejandra Vuoto, señaló que “vemos con preocupación el retiro del Estado nacional, que deja sin efecto programas de apoyo económico y genera mayor demanda en los equipos locales”.

Desde 2015 la Secretaría sostiene dispositivos de atención psicológica, asesoramiento legal y acompañamiento social, que se activan ante denuncias o intervenciones judiciales, en articulación con la Provincia y distintas instituciones.

Actualmente, la sede de Maipú 1120 brinda atención de lunes a viernes de 9 a 18 h y cuenta con guardia profesional los fines de semana. También se puede recurrir a la Comisaría de Género o a la línea 144.