En Ushuaia habrá servicio gratis de colectivos este domingo

La Municipalidad de Ushuaia y Ushuaia Integral S.E. (UISE) informan a la comunidad que, con motivo de las elecciones legislativas nacionales que se realizarán este domingo 26 de octubre de 2025, el transporte público de colectivos será gratuito para todos los vecinos y vecinas que se trasladen a las escuelas donde emitirán su voto.

El servicio estará disponible desde las 7:00 hasta las 20:00 horas, y todas las líneas que cubren la ciudad mantendrán su frecuencia habitual de los domingos.

La medida busca facilitar el traslado de los ciudadanos y ciudadanas, promoviendo así la participación en la jornada cívica y el cumplimiento del deber cívico de votar.