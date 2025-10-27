En septiembre cayó la ocupación fabril

En septiembre, la cantidad de trabajadores empleados en las industrias promovidas por el subrégimen alcanzaron los 4.593 lo que representó una fuerte caída en comparación a lo sucedido en septiembre de 2024, cuando fueron 8.077 los operarios registrados en los principales rubros industriales.

El dato surge del Boletín Mensual elaborado por el IPIEC (Instituto Provincial de Análisis e Investigación Estadística y Censos), en base a informes que fueron suministrados por el Ministerio de Producción; donde además se consigna la cantidad de productos elaborados.

El informe señala que en el rubro Electrónica la cantidad de personas empleadas en septiembre fue de 3.385, un 58,6% menos que en el mes anterior y una importante caída del 48,6% en la comparación interanual. En cuanto a la cantidad de unidades producidas fueron 1.046.811, representó esto una caída del 5,3% en la comparación mensual y del 5,5% en la medición interanual.

En el rubro Confeccionista, las unidades producidas fueron 329.404, totalizando 42.560 kilos, lo cual representó un crecimiento mensual del 4,3% y del -44,3% en la interanual. En cuanto que la cantidad de operarios ocupados, fueron 236 (una variación mensual del -5,6% y el -66,2% en la variación interanual).

En la Industria Pesquera, los kilos producidos alcanzaron los 201.270 lo que representó un fuerte crecimiento del 100% en la medición mensual, y lo mismo en la comparación interanual. En tanto que la cantidad de personas ocupadas fueron 79, lo que reflejó una variación del -60,3% respecto al mes anterior y una caída del -58,9% en la variación interanual.

En las fábricas del rubro Plástico, la producción alcanzó las 184.638 millas de unidades lo que representó una caída del -6,4% en la variación mensual, pero una recuperación del 0,6% respecto al mismo mes del año pasado. En tanto que las personas empleadas fueron 636, representó esto una caída del -0,9% en la comparación mensual y una caída del -1,5% respecto al mismo mes del año anterior.

En el rubro Textil, los metros lineales producidos fueron 10.716, lo que significó un crecimiento del 50,9% respecto al mes anterior y un incremento del 100% en la comparación interanual. En cuanto a la cantidad de personas empleadas fueron 203, un desplome del -33,4% en la medición mensual y una recuperación del 118,3% en la comparación interanual.