En septiembre cayó la ocupación fabril

lunes 27 de octubre de 2025
Diario El Sureño
En septiembre, la cantidad de trabajadores empleados en las industrias promovidas por el subrégimen alcanzaron los 4.593 lo que representó una fuerte caída en comparación a lo sucedido en septiembre de 2024, cuando fueron 8.077 los operarios registrados en los principales rubros industriales.

El dato surge del Boletín Mensual elaborado por el IPIEC (Instituto Provincial de Análisis e Investigación Estadística y Censos), en base a informes que fueron suministrados por el Ministerio de Producción; donde además se consigna la cantidad de productos elaborados.

El informe señala que en el rubro Electrónica la cantidad de personas empleadas en septiembre fue de 3.385, un 58,6% menos que en el mes anterior y una importante caída del 48,6% en la comparación interanual. En cuanto a la cantidad de unidades producidas fueron 1.046.811, representó esto una caída del 5,3% en la comparación mensual y del 5,5% en la medición interanual.

En el rubro Confeccionista, las unidades producidas fueron 329.404, totalizando 42.560 kilos, lo cual representó un crecimiento mensual del 4,3% y del -44,3% en la interanual. En cuanto que la cantidad de operarios ocupados, fueron 236 (una variación mensual del -5,6% y el -66,2% en la variación interanual).

En la Industria Pesquera, los kilos producidos alcanzaron los 201.270 lo que representó un fuerte crecimiento del 100% en la medición mensual, y lo mismo en la comparación interanual. En tanto que la cantidad de personas ocupadas fueron 79, lo que reflejó una variación del -60,3% respecto al mes anterior y una caída del -58,9% en la variación interanual.

En las fábricas del rubro Plástico, la producción alcanzó las 184.638 millas de unidades lo que representó una caída del -6,4% en la variación mensual, pero una recuperación del 0,6% respecto al mismo mes del año pasado. En tanto que las personas empleadas fueron 636, representó esto una caída del -0,9% en la comparación mensual y una caída del -1,5% respecto al mismo mes del año anterior.

En el rubro Textil, los metros lineales producidos fueron 10.716, lo que significó un crecimiento del 50,9% respecto al mes anterior y un incremento del 100% en la comparación interanual. En cuanto a la cantidad de personas empleadas fueron 203, un desplome del -33,4% en la medición mensual y una recuperación del 118,3% en la comparación interanual.

