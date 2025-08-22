En Río Grande y en Córdoba

Hoy (10:00 a 18:30) y mañana (15:00 a 19:00), en Moyano 548, se entregarán los dorsales a utilizarse el domingo (concentración, 10:00; largada, 12:00), en la Prueba Solidaria “40° Aniversario del Movimiento Popular Fueguino” (6 km.).

RIO GRANDE.- Habrá fueguinos en dos competencias: durante el fin de semana se disputará en la pista “Luis Oliva”, del Polo Deportivo Mario Alberto Kempes (Córdoba), el 26° Campeonato Nacional U16 (ex Cadetes, 13/15 años). Mientras que el domingo 24, desde las 8:00, tendrá lugar el Medio Maratón de Buenos Aires (21,097 km.). JOAQUIN TORRES. Todo un símbolo, activo a los 58 años.

26° CAMPEONATO NACIONAL U16 (EX CADETES)

Día Hora Prueba Atleta Marca

Sáb.23/Dom.24 —- Octatlón (6) Timoteo Arteaga (2011) s/marca

Sáb.23/Dom.24 —- Hexatlón (10) Brisa Curtale (2011) s/marca

Sábado 23 09:45 (S) 110 m. c/v (18) Lautaro Arrieta (2010) s/marca

Sábado 23 14:00 (F) 110 m. c/v (18) Lautaro Arrieta (2010) s/marca

Sábado 23 14:00 (GA) Salto en largo (37) Lautaro Arrieta (2010) s/marca

Sábado 23 14:00 (GB) Salto en largo (37) Lautaro Arrieta (2010) s/marca

Domingo 24 11:30 (FxT) 295 m. c/v (27) Martina Abán (2010) 52.36/8°

Domingo 24 11:30 (F) Salto en alto (12) Lautaro Arrieta (2010) s/marca

Nota: (S) series; (F) final; (FxT) final por tiempos; (GA/B) Grupo A/B. Entre paréntesis se indica la cantidad de anotados.

OCTATLON

Día Hora Prueba

Sábado 23 10:35 80 metros llanos (1)

Sábado 23 11:30 Salto en largo (2)

Sábado 23 13:00 Bala (4 kilos) (3)

Sábado 23 16:00 Salto en alto (4)

Día Hora Prueba

Domingo 24 09:30110 metros c/v (5)

Domingo 24 10:00 Salto c/garrocha (6)

Domingo 24 12:00 Jabalina (600 gramos) (7)

Domingo 24 15:15 1.000 metros (8)

HEXATLON

Día Hora Prueba

Sábado 23 10:15 80 metros c/vallas (1)

Sábado 23 11:00 Salto en alto (2)

Sábado 23 16:00 Bala (3 kilos) (3)

Día Hora Prueba

Domingo 24 09:10 Salto en largo (4)

Domingo 24 11:00 Jabalina (400 gramos) (5)

Domingo 24 15:00 600 metros (6)