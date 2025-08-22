En Río Grande y en Córdoba

Deportes

Hoy (10:00 a 18:30) y mañana (15:00 a 19:00), en Moyano 548, se entregarán los dorsales a utilizarse el domingo (concentración, 10:00; largada, 12:00), en la Prueba Solidaria “40° Aniversario del Movimiento Popular Fueguino” (6 km.).

RIO GRANDE.- Habrá fueguinos en dos competencias: durante el fin de semana se disputará en la pista “Luis Oliva”, del Polo Deportivo Mario Alberto Kempes (Córdoba), el 26° Campeonato Nacional U16 (ex Cadetes, 13/15 años). Mientras que el domingo 24, desde las 8:00, tendrá lugar el Medio Maratón de Buenos Aires (21,097 km.).

JOAQUIN TORRES. Todo un símbolo, activo a los 58 años.

26° CAMPEONATO NACIONAL U16 (EX CADETES)

Día      Hora   Prueba            Atleta Marca

Sáb.23/Dom.24          —-      Octatlón (6)    Timoteo Arteaga (2011)        s/marca

Sáb.23/Dom.24          —-      Hexatlón (10) Brisa Curtale (2011)  s/marca

Sábado 23       09:45 (S)        110 m. c/v (18)           Lautaro Arrieta (2010)          s/marca

Sábado 23       14:00 (F)        110 m. c/v (18)           Lautaro Arrieta (2010)          s/marca

Sábado 23       14:00 (GA)     Salto en largo (37)     Lautaro Arrieta (2010)          s/marca

Sábado 23       14:00 (GB)     Salto en largo (37)     Lautaro Arrieta (2010)          s/marca

Domingo 24    11:30 (FxT)    295 m. c/v (27)           Martina Abán (2010) 52.36/8°

Domingo 24    11:30 (F)        Salto en alto (12)       Lautaro Arrieta (2010)          s/marca

Nota: (S) series; (F) final; (FxT) final por tiempos; (GA/B) Grupo A/B. Entre paréntesis se indica la cantidad de anotados.

OCTATLON

Día      Hora   Prueba

Sábado 23       10:35   80 metros llanos (1)

Sábado 23       11:30   Salto en largo (2)

Sábado 23       13:00   Bala (4 kilos) (3)

Sábado 23       16:00   Salto en alto (4)

Día      Hora   Prueba

Domingo 24    09:30110 metros c/v (5)

Domingo 24    10:00   Salto c/garrocha (6)

Domingo 24    12:00   Jabalina (600 gramos) (7)

Domingo 24    15:15   1.000 metros (8)

HEXATLON

Día      Hora   Prueba

Sábado 23       10:15   80 metros c/vallas (1)

Sábado 23       11:00   Salto en alto (2)

Sábado 23       16:00   Bala (3 kilos) (3)

Día      Hora   Prueba

Domingo 24    09:10   Salto en largo (4)

Domingo 24    11:00   Jabalina (400 gramos) (5)

Domingo 24    15:00   600 metros (6)

