En Punta Arenas juegan el IRT de Invierno

Oscar Navarro (5° preclasificado), Sebastián Sandoval (7°), Leonel Yanacón (12°), Cristian Barrozo (15°), Aníbal Adorno (23°) y Sabrina Leiva (31°) -todos del Club de Ajedrez de Río Grande-, junto al juvenil Camilo Freiberg –del Club Ushuaia Jaque Mate- salieron airosos ayer, en la 1° ronda del II Torneo IRT “Invierno en Punta Arenas” (suizo, 7 rondas, 60’ + 30”), que continuaba anoche en la capital magallánica, con la participación de 67 ajedrecistas.

RIO GRANDE.- Recién hoy entrará en acción el riograndense Federico Torres (4°), tras solicitar dos bye en la víspera.

El Maestro Internacional (MI) chileno Alvaro Valdés encabeza el listado según el ELO (puntaje internacional), con 2.314 puntos, seguidos por los Maestros FIDE (MF) Andrés Aguilar –Comodoro Rivadavia- (2.273) y Felipe Vergara –Chile- (2.220), apareciendo luego Torres, con 2.089.