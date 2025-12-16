En Punta Arenas condenaron a cinco años de prisión a un camionero argentino por tráfico de drogas

El chofer fue detenido en 2024 en el Paso Fronterizo Monte Aymond, cuando personal de Aduanas de Chile halló cocaína y marihuana ocultas en el camión que conducía. El condenado residía en Río Grande. (Foto de La Prensa Austral: imagen del condenado, Joaquín Maidana)

RÍO GRANDE.– Un tribunal de la ciudad chilena de Punta Arenas ayer condenó a cinco años de prisión efectiva a un camionero argentino, residente en esta ciudad, al hallarlo culpable del delito de tráfico de estupefacientes.

El condenado, Joaquín Emilio Maidana, de 27 años, fue detenido el 5 de noviembre de 2024, alrededor de las 16:00, cuando arribó al puesto de control chileno del Paso Fronterizo Monte Aymond al mando de un camión de transporte de cargas. El vehículo trasladaba mercadería desde Buenos Aires hacia Río Grande, según informó el medio chileno La Prensa Austral.

Durante una inspección de rutina, personal del Servicio Nacional de Aduanas de Chile encontró en la cabina del rodado siete frascos de vidrio con marihuana, distribuidos en distintos sectores: tres dentro de un saco de dormir, otros tres en la guantera y uno oculto en un buzo de trabajo. El peso total de la sustancia fue de 775,18 gramos.

En una revisión posterior, los funcionarios encontraron en la litera utilizada por el conductor cinco envoltorios con una sustancia en polvo de color blanco, que tras las pericias correspondientes fue identificada como clorhidrato de cocaína, con un peso total de 5 kilos y 633 gramos. Además, se secuestró dinero en efectivo que el chofer llevaba consigo.

Tras el proceso judicial, la Justicia chilena consideró acreditada la responsabilidad penal del acusado y dictó la condena de cinco años de prisión, además de las sanciones accesorias previstas por la legislación vigente en materia de tráfico ilícito de drogas.