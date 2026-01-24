En pocas horas recuperan una camioneta robada

La Chevrolet S10 había sido sustraída en la mañana desde la calle Guayaquil al 300 de Río Grande. Fue hallada por personal policial cerca de las 11:00 en María Auxiliadora al 900.

RÍO GRANDE.– La Policía logró recuperar este sábado una camioneta Chevrolet S10 que había sido robada en horas de la mañana.

El vehículo fue sustraído alrededor de las 8:30, mientras se encontraba estacionada sobre la calle Guayaquil al 300, barrio San Martín.

Tras un operativo de búsqueda, cerca de las 11:00 los efectivos localizaron la camioneta en la calle María Auxiliadora al 900, logrando así su recuperación en menos de tres horas.

Las actuaciones quedaron a cargo de la comisaría correspondiente, que continúa con las diligencias para esclarecer el hecho.