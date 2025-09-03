En noviembre se jugará el Provincial

Del viernes 21 al lunes 24 de noviembre se realizará una nueva edición del Campeonato Provincial de la Federación de Ajedrez de Tierra del Fuego, que tiene como asociados –entre otros- al Club Ushuaia Jaque Mate (CUJM), el Club de Ajedrez de Río Grande (CARG) y a la flamante Academia Mate de la Coz (Tolhuin).

RIO GRANDE.- El mismo repartirá premios por $ 300.000, y tendrá un valor de inscripción general de $ 60.000, de $ 40.000 para los Sub 12, y sin costo para media docena de invitados: la Maestra FIDE Femenina (MFF) Jazmín Donda, el Maestro Nacional (MN) Francisco Ortiz y Federico Torres (todos del CARG); el MN Damián Schualle, Darío Jurado y Fernando Diéguez (todos del CUJM).

Los interesados en participar tendrán que representar a un Club o Academia afiliada a la Federación provincial, y tener pago el canon FAdA (Federación Argentina de Ajedrez). Informes: (2901) 601212.