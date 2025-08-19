En movimiento INFUETUR y LUCCAU: Programa «Bienestar al Fin» y Corre Caminata

El Instituto Fueguino de Turismo en conjunto con la Asociación Civil Lucha Contra el Cáncer Ushuaia desarrolla acciones que invitan a los pacientes oncológicos, familiares, amigos y comunidad en general, a conectar con la naturaleza con el objeto de adquirir hábitos saludables y concientizar sobre la importancia de la prevención y detección temprana del cáncer de mama.

USHUAIA.- La iniciativa «Bienestar al Fin» se vienen realizando desde el 2022 de manera ininterrumpida con salidas y actividades mayormente en la temporada de verano, pero también en los meses de junio y abril, en las cuales colaboran diferentes organismos y empresas.

En este marco se han realizado múltiples caminatas con la participación de aproximadamente 30/40 personas por salida y actividades de conexión con la naturaleza como baños de bosque, espacios de relajación y meditación en Cerro Alarken, Predio Río Pipo, Costa del Hotel Tolkeyen, Cascada del Viento, Senda de los Humedales, Sendero los Hacheros Refugio de Sec. Deporte, Mirador Wallner, Jardín Botánico, entre otros lugares.

Entre los hábitos saludables de prevención se reconocen la importancia de realizar actividad física, y aún mejor si es al aire libre. En lugares muy próximos a la ciudad contamos con una naturaleza extraordinaria para realizar caminatas por senderos que nos permiten conectarnos con nosotros y nuestro entorno, conociendo más sobre la flora y los paisajes de Tierra del Fuego. Estas salidas buscan favorecer esa conexión y compartir buenas experiencias.

Es importante indicar que esta acción se enmarca en el Plan Estratégico de Turismo Sustentable (PETS TDF 2025) en el proyecto «Turismo como Herramienta de Inclusión» y en aquellos que se hace referencia a las relaciones interinstitucionales y el trabajo con la comunidad.

Estas actividades gratuitas continuarán durante la temporada de verano 2025/2026, información que se anunciará en este sitio web y por las redes sociales de INFUETUR y LUCCAU

Corre Caminata

El objetivo principal de esta iniciativa organizada por la Asociación Civil Lucha Contra el Cáncer Ushuaia junto a diversos organismos y empresas, es impulsar acciones que promuevan la adopción de hábitos de vida saludables para la prevención del cáncer, como también recaudar fondos para colaborar con el cumplimiento de los objetivos propuestos por la entidad.

Esta acción forma parte del programa «Bienestar al Fin» que se vienen realizando hace 3 años teniendo una gran aceptación por parte de pacientes oncológicos, familiares, amigos y público en general.

El mismo ha sentado las bases para esta iniciativa que inició el año pasado con una carrera- caminata en Ushuaia y este año se realiza nuevamente el 2 de noviembre, con tres circuitos de distancia: 3 kilómetros, 5 kilómetros y 10 kilómetros.

Más información en redes sociales de INFUETUR y LUCCAU

FUENTE: INFUETUR





