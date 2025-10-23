En Morón se juega la SuperCopa 2025

Esta tarde comenzará la temporada 2025/2026 de la Asociación Clubes Liga Argentina de Voleibol (ACLAV), con la disputa de la SuperCopa 2025. La actividad tendrá lugar en el Polideportivo Municipal Gorki Grana, en el partido de Morón, en el Oeste del Gran Buenos Aires. A las 18:00 cotejarán San Lorenzo de Almagro y Monteros Vóley Club, en la primera de las semifinales.

RIO GRANDE.- En el segundo turno, a partir de las 21:00, Ciudad de Buenos Aires (campeón de la Liga 2024/2025) se las verá con Tucumán de Gimnasia.

Mañana será el turno de las definiciones, con el juego por el tercer puesto, desde las 18:00; y la posterior final, con inicio a las 21:00.

En Ciudad estará disponible el armador riograndense José Cejas (ex Universitario), quien ya debutara en la máxima categoría en el conjunto de Núñez, en la Liga 2023/2024, desempeñándose un año más tarde en Waiwen, de Comodoro Rivadavia.

Entretanto, la Liga de Voleibol Argentina Río Uruguay Seguros 2025/2026 se jugará desde el 6 de noviembre, con 10 equipos. El Primer Tour se realizará en el Polideportivo Municipal de Monteros (Tucumán).