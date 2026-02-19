En marzo se podrá tramitar el boleto estudiantil en Ushuaia

La Municipalidad informa a vecinos y vecinas que a partir del 2 de marzo se podrá gestionar el acceso al boleto gratuito estudiantil del servicio de transporte público de colectivos que brinda la empresa Ushuaia Integral Sociedad del Estado (UISE).

USHUAIA.- Alcanza a estudiantes de los niveles primario, secundario, terciario y universitario.

En el caso de los estudiantes que gestionen el beneficio por primera vez los interesados deben acceder a la APP Mi Bondi y luego ingresar a “Línea Directa”, a donde deberán enviar por whatsapp una selfie actualizada, el certificado de alumno regular y foto del DNI. En tanto, quienes renueven la credencial solo deberán enviar el certificado de alumno regular.

Una vez que UISE envíe la credencial digital el estudiante deberá dirigirse de 8:30 a 15:00 a la ventanilla SUBE ubicada en el edificio municipal de Arturo Coronado 486, para la carga de los boletos gratuitos. También podrán realizar la carga en el gimnasio del barrio La Cantera ubicado en calle Soberanía Nacional 2468, de 9:30 a 14:00. El trámite es de carácter personal y, en el caso de los menores de edad, podrán hacerlo a través de padres, madres y/o tutores.

Si no se realiza la actualización los estudiantes primarios y secundarios deberán abonar un boleto de 320 pesos; y los universitarios y terciarios de 640 pesos.