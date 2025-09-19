“En lugar de tuitear tanto que venga al Congreso”

El senador y presidente de la UCR, Martín Lousteau, le pidió ayer al ministro de Economía, Luis Caputo, que deje de “tuitear” y se presente en el Congreso para defender el presupuesto 2026 que el Gobierno envió el martes pasado.

BUENOS AIRES (NA).- “Con los fondos que son para emergencias y desequilibrios financieros, el Gobierno ha mirado para el costado. ¿Qué quiere decir esto? Que las provincias se están haciendo cargo de las emergencias y los desequilibrios. Y el Presidente y el Ministerio de Economía están usando la discrecionalidad para no dar la plata”, inició Lousteau.

En referencia al veto presidencial de la ley de redistribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), sostuvo que “no se le saca plata al Gobierno nacional, los ATN son de las provincias”.

“Los gobernadores le dicen ‘No me des todo, que en realidad es mío. Me quedo con el 56% y quedate con el 44′”, graficó.

“Sale el ministro Caputo diciendo que esto rompe el equilibrio fiscal. Una de dos: miento o el equilibrio está sustentado en quedarse con plata que es de otros. Cuando pasa esto dice que hay una acción destituyente. Yo le quiero decir a Caputo que en lugar de tuitear tanto venga al Congreso que nunca vino, que venga a defender el presupuesto que dice que en 15 meses el dólar va a estar más barato que ahora”, remató.

El Senado rechazó ayer el veto presidencial al proyecto de distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y asestó otro revés al gobierno de Javier Milei, que continúa acumulando derrotas en el Congreso.