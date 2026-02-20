En la apertura de sesiones Martín Perez ratificó la gestión municipal

En el marco de la Apertura del XLIII Período de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante, el intendente Martín Perez brindó un fuerte mensaje político, donde planteó un modelo de ciudad basado en el orden, la producción, la defensa de los recursos locales y la planificación a largo plazo.

“Río Grande es la casa de todos”

Al iniciar su mensaje, el Intendente subrayó que “Río Grande es la casa de todos” y en ese sentido afirmó: «es una casa porque no funciona sola. No se sostiene por magia ni por discursos: se sostiene porque hay gente que cuida, reglas que se respetan y esfuerzos que se comparten”.

Perez remarcó que la gestión municipal se apoya en responsabilidad, normas claras y compromiso colectivo para sostener el desarrollo de Río Grande.

Resistir frente al contexto nacional y ordenar la provincia

El Intendente fue crítico respecto al escenario económico nacional y su impacto en la ciudad. “Nos toca resistir frente a un modelo económico nacional que redujo el financiamiento de la salud, la educación y la obra pública, y que combina apertura de importaciones y quita de aranceles. Las decisiones macroeconómicas impactan directamente en nuestras fábricas, comercios y hogares”, expresó.

En ese marco, sostuvo que la provincia también atraviesa dificultades institucionales. “Nuestra provincia atraviesa un desorden institucional que agrava las consecuencias del modelo económico del gobierno nacional. Lamentamos que desde el Gobierno Provincial se recurra de manera sistemática a la captura de recursos que pertenecen a los vecinos de Río Grande como mecanismo para resolver desequilibrios propios”.

Defensa de la industria y del régimen de promoción

Uno de los ejes centrales del discurso fue la defensa del perfil productivo de la ciudad y del régimen industrial.

“Defendemos con firmeza la Ley 19.640 y el régimen de promoción industrial. Ampliamos y fortalecemos nuestro ecosistema productivo. Resistir no es encerrarse. Es sostener convicciones con inteligencia y visión de futuro”, señaló Perez.

A la vez que reafirmó: «la identidad industrial de Río Grande es estratégica para el empleo y el arraigo. Desde el Municipio seguiremos acompañando al sector productivo local».

Orden, administración responsable y previsibilidad

El Intendente destacó que frente al contexto adverso la respuesta es gestión ordenada. “Orden para administrar con responsabilidad. Frente a esta realidad que vivimos no hay espacio para la improvisación. No necesitamos atajos ni malabares. Necesitamos constancia, trabajo y disciplina”, enfatizó.

En materia fiscal, Perez anunció un esquema de actualización moderada de tributos: “Hemos definido un esquema de actualización moderada de los impuestos municipales con mayores beneficios para quienes cumplen. Lo hacemos dando previsibilidad, cuidando el ingreso familiar y garantizando servicios municipales durante todo el año”.

Acompañamiento social con responsabilidad

El Intendente subrayó que el acompañamiento social continuará siendo una prioridad, pero con controles y administración eficiente.

“Garantizamos asistencia mensual a miles de familias y comedores. Ayuda social con sensibilidad pero también con responsabilidad y cuidando los recursos. Fortalecimos los mecanismos de control para asegurar que los recursos lleguen donde hacen falta”, indicó.

Consolidación del modelo de salud municipal

En otro tramo central de su discurso, Perez anunció que “el 2026 será el año de consolidación de un modelo de salud municipal autónomo, moderno, de calidad y profundamente humano. Un modelo que no abandona a nadie mientras otros se retiran”.

De esta manera, reafirmó la decisión de fortalecer el sistema municipal de salud como respuesta a la retracción de otros niveles del Estado.

Asimismo, señaló que «en 2025 invertimos más de 10.000 millones de pesos en prestaciones de salud, de los cuales 3.000 millones correspondieron a atenciones realizadas a afiliados de OSEF». En virtud de lo mencionado, Perez remarcó: «reclamamos nuevamente a las autoridades de OSEF que firmen el convenio de compensación prestacional con el Municipio».

Energía, infraestructura y desarrollo a largo plazo

El Intendente también se refirió al perfil hidrocarburífero de la ciudad. “En 10 años la producción de petróleo cayó 40% en Tierra del Fuego. Necesitamos que Terra Ignis invierta, explore nuevas áreas, gestione asociaciones con capital privado y articule con el Municipio de Río Grande”, remarcó.

Sostuvo que la obra pública es condición indispensable para el crecimiento. “Obra pública y planificación van de la mano. Son la condición para proyectar la Río Grande para los próximos 50 años. En 2026 invertimos por encima de la media histórica en obra pública”, reafirmó.

Hábitat y arraigo

En materia habitacional, Perez indicó que el acceso al suelo es una política estructural. “Garantizar suelo urbano no es sólo hacer obras. Es construir la casa de todos. Río Grande tiene una política habitacional sólida, sostenida desde el inicio con planificación y decisión para que cada familia pueda proyectar su futuro acá”.

Con un discurso que combinó balance, definiciones políticas y proyección estratégica, el intendente Martín Perez dejó inaugurado el nuevo período legislativo.

Abordando diferentes ejes, ratificó un rumbo de gestión basado en el orden, la defensa de la industria, la planificación y la consolidación de un Estado municipal presente, responsable con la comunidad y enfocado en el desarrollo de Río Grande.