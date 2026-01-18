En incendio en una vivienda un hombre sufrió quemaduras en las manos

El siniestro ocurrió durante en la madrugada de este domingo en una casa de la calle Gorriti de Río Grande. La rápida intervención de bomberos evitó la propagación del fuego.

RÍO GRANDE.– Alrededor de la 1:00 de este domingo se registró un incendio en una vivienda ubicada en calle Gorriti al 300.

Al lugar acudieron de inmediato dotaciones de Bomberos de la Policía y Bomberos Voluntarios, quienes al ingresar encontraron al propietario del inmueble, identificado como Alfio Aquino, de 56 años, único ocupante de la vivienda. El hombre presentaba quemaduras en ambas manos, por lo que fue asistido por personal sanitario y trasladado al hospital para la realización de curaciones.

Gracias a la rápida intervención de los servidores públicos, el foco ígneo fue controlado en pocos minutos, evitando riesgos de propagación a viviendas linderas. En el lugar trabajó personal técnico de Bomberos, que inició las pericias correspondientes con el fin de establecer las causas que originaron el siniestro.