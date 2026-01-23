En el Polivalente y la Casa del Deporte

Mañana y el domingo se jugará en la Casa del Deporte el Torneo de Voleibol organizado por el Club Universitario, en la modalidad 6×6 Mixto, cuyas inscripciones cerraban anoche.
RIO GRANDE.- Mientras que el sábado, en el gimnasio del Polivalente de Arte, se disputará la 2° segunda fecha del Mixto 4×4 que lleva adelante la Asociación de Vóley Río Grande, con 9 equipos. Además, Primates ganó el Mixto 6×6 de Metalúrgico, finalizado el 10 del presente mes.
TORNEO MIXTO LIBRE * CLUB METALÚRGICO
Zona A: Corvus-Gafita y Chomba 2-1 (25-22/21-25/15-13); Arcade-Shingabell 2-0 (25-12/25-21); Super 8-Grafita y Chomba 2-1 (22-25/25-18/15-11); Corvus-Shingabell 2-0 (26-24/25-20); Super 8-Shingabell 2-0 (25-13/27-25); Arcade-Corvus 2-1 (21-25/25-20/15-13); Super 8-Arcade 2-0 (25-17/25-14); Gafita y Chomba-Shingabell 2-0 (25-20/25-11); Super 8-Corvus 2-0 (26-24/25-23); Gafita y Chomba-Arcade 2-1 (25-20/18-25/15-12). Posiciones: 1.Super 8 11 puntos (sets: 8-1); 2.Gafita y Comba 7 (6-5); 3.Arcade 6 (5-5); 4.Corvus 6 (5-5); 5.Shingabell 0 (0-8). Zona B: Primates-Estrella Austral 2-0 (25-10/25-14); Delirantes-Acme 2-0 (25-22/25-18); Delirantes-Primates 2-0 (25-12/25-22); Acme-Estrella Austral 2-0 (25-10/25-13); Primates-Acme 2-0 (25-21/25-17); Delirantes-Estrella Austral 2-0 (25-13/25-14). Posiciones: 1.Delirantes 9 puntos (sets: 6-0); 2.Primates 6 (4-2); 3.Acme 3 (2-4); 4.Estrella Austral 0 (0-6). Ronda final: Cuartos de final: Super 8 (1° A)-Estrella Austral (4° B) 2-0 (25-17/25-15); Gafita y Chomba (2° A)-Acme (3° B) 1-2 (25-23/19-25/9-15); Delirantes (1° B)-Corvus (4° A) 1-2 (22-25/25-17/11-15); Primates (2° B)-Arcade (3° A) 2-0 (25-21/25-19). Semifinales: Super 8-Acme 2-1 (25-11/25-27/15-10); Corvus-Primates 0-2 (19-25/18-25). 3° puesto: Acme-Corvus 2-0 (25-19/25-22). Final: Super 8-Primates 1-2 (25-19/28-30/12-15). Posiciones finales: 1.Primates 17 puntos (6 partidos) (sets: 12-1); 2.Super 8 17 (7) (13-4); 3.Acme 9 (6) (7-7); 4.Corvus 8 (7) (7-10); 5.Delirantes 10 (4) (7-2); 6.Gafita y Chomba 8 (5) (7-7); 7.Arcade 6 (5) (5-7); 8.Estrella Austral 0 (4) (0-8); 9.Shingabell 0 (4) (0-8). Lugar y días de disputa: gimnasio del Centro Polivalente de Arte “Profesora Diana Cotorruelo”, sábados 27 de diciembre, 3 y 10 de enero.