En el Integrador se define el handball

El sábado 8, en el gimnasio Integrador (Barrio El Milagro), se jugarán las finales de handball, por los Juegos Intercolegiales, que lleva adelante la Dirección Provincial de Educación Física, del Ministerio de Educación.

RIO GRANDE.- Esta es la programación: 14:00 CIERG-Piedra Buena (Sub 14 masculino); 15:20 CIERG-Piedra Buena (Sub 16 masculino); 16:40 Antártida Argentina-CIERG (Libre masculino).

En cuanto al voleibol, habrá semifinales en el gimnasio del Polivalente: el lunes 10, en Libre femenino (8:45 Cono Sur-Alicia Moreau de Justo; 10:00 Esteban Laureano Maradona-CIERG); y el miércoles 12, en Libre masculino (9:30 Haspen-CPET; 10:30 Piedra Buena-Alicia Moreau de Justo).

También el miércoles 12, en el recinto de Prefectura Naval 205, se definirá el básquetbol 3×3, con esta detalle: U16 masculino (semifinales): 14:00 CIERG Verde-Don Bosco Blanco; 14:25 CPET-CIERG Amarillo. Libre masculino (semifinales): 14:50 CIERG Verde-Don Bosco Azul; 15:15 CIERG Amarillo-EPEIM. Las respectivas finales irán a las 15:40 y 16:05.