En diciembre nuevo horario en el paso San Sebastián en Chile

La Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego comunicó que el Complejo Fronterizo San Sebastián adoptará su horario estival a partir del 1° de diciembre de 2025.

Según se informó oficialmente, el ingreso a Chile estará habilitado de 6:00 a 22:00 horas, mientras que la salida hacia territorio argentino podrá realizarse de 6:00 a 21:40 horas.

Este esquema especial de funcionamiento se mantendrá vigente hasta el 28 de febrero de 2026, período en el que se espera un incremento en el flujo de viajeros por la temporada turística.

El anuncio fue realizado por el Gobierno de Chile, en coordinación con el Ministerio del Interior, con el objetivo de facilitar el tránsito de residentes y visitantes durante los meses de mayor movimiento en la frontera fueguina.