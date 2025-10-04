En cruce semaforizado chocaron una moto y un auto

Ocurrió esta tarde en la zona céntrica de Río Grande. Las dos personas que iban en la moto fueron trasladados al hospital.

RÍO GRANDE. – Alrededor de las 13:00 horas, en la intersección semaforizada de la avenida San Martín y Rivadavia, colisionaron una moto y un vehículo.

Se trató de una moto marca Motomel, modelo S2, color gris y un automóvil marca Chery, modelo QQ, color azul. Tras el choque una ambulancia llegó al lugar para asistir al motociclista, un joven de 19 años y a su acompañante, una mujer de 21. Ambos fueron trasladados al hospital local para su atención médica.