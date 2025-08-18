En allanamiento recuperan una bicicleta robada

El procedimiento policial se realizó ayer en una vivienda ubicada en la Margen Sur de Río Grande. Los investigadores buscaron además un tubo de gas. Tres personas fueron notificadas de derechos y garantías.

RÍO GRANDE. – Ayer los policías realizaron un allanamiento en una vivienda y localizaron una bicicleta que había sido denunciada como robada. Tres personas fueron notificadas.

El procedimiento fue ordenado por el juzgado de Instrucción Nº1 y efectuado por personal policial en una vivienda ubicada sobre la calle Monte Independencia Nº46 de la Margen Sur de esta ciudad.

Se investigaba una denuncia realizada el 16 de este mes, sobre la sustracción de un tubo de gas y una bicicleta de color amarilla, la cual pudo ser recuperada.

En la labor policial fueron notificados de derechos y garantías: Marcela Mercedes Soria, Braian Daniel Quinteros y Víctor Hugo Romero.