En allanamiento recuperan elementos robados y notifican a una mujer

El procedimiento se realizó en una vivienda de la calle Obligado al 100, en el marco de una causa por un hurto denunciado días atrás.

RÍO GRANDE.– Personal policial llevó adelante este domingo un allanamiento en una vivienda ubicada sobre la calle Obligado al 100 de esta ciudad, donde lograron recuperar elementos que habían sido denunciados como sustraídos.

La investigación se inició a partir de una denuncia radicada el pasado 10 de diciembre, por la sustracción de una mochila que contenía diversos dispositivos electrónicos y prendas de vestir. En el marco de la causa, el Juzgado de Instrucción N°2 ordenó el procedimiento, que permitió el secuestro de los elementos denunciados.

Como resultado del operativo, Ángela Yanina Hernández Agüero fue notificada de sus derechos y garantías procesales, quedando supeditada a la causa.