En 2025 se entregaron 1.700 carnets de manipulación de alimentos a emprendedores

Se trata de vecinos y vecinas que durante el 2025 se capacitaron para obtener esta habilitación, uno de los requisitos indispensables para desarrollar actividades productivas vinculadas a la manipulación de alimentos. El Municipio continúa fortaleciendo el desarrollo del entramado productivo local mediante políticas públicas que promueven el emprendedurismo responsable y el cuidado de la salud comunitaria.

A lo largo del 2025, el Municipio de Río Grande, a través de la Dirección de Bromatología, perteneciente a la Secretaría de Salud, llevó delante de manera permanente el dictado del curso y el otorgamiento de carnets de Manipulación de Alimentos, con el objetivo de brindar herramientas fundamentales a quienes elaboran y comercializan alimentos en la ciudad.

En este marco, se entregaron 1.700 carnets de Manipulación de Alimentos, los cuales cuentan con validez nacional y una vigencia de tres años, permitiendo que emprendedores, emprendedoras y trabajadores del sector desarrollen sus actividades bajo buenas prácticas de higiene y seguridad alimentaria.

Esta instancia de capacitación constituye uno de los requisitos necesarios para el desarrollo de actividades productivas vinculadas a la elaboración y comercialización de alimentos, junto con la habilitación de los espacios de trabajo. De esta manera, se acompaña el crecimiento de los emprendimientos locales y se garantiza el cumplimiento de condiciones seguras en toda la cadena alimentaria, protegiendo la salud de las vecinas y vecinos consumidores.

Es de mencionar que, las inscripciones al curso se encuentran abiertas de manera permanente durante todo el año, mediante el siguiente link: http://bit.ly/3Y6dgVk. Al registrarse, deben presentar un certificado médico que confirme su aptitud para manipular alimentos. Para mayor información puede comunicarse al 436295 o por correo electrónico a capacitaciontecnicamrg@gmail.com.

Por medio de estas acciones, la Secretaría de Salud brinda oportunidades para la capacitación y desarrollo de los riograndenses en el sector alimenticio de nuestra ciudad, proveyendo herramientas que aporten seguridad a su actividad.