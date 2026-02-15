En 2025, creció un 13,86% el comercio exterior por carretera en la Triple Frontera del Mercosur

El Puerto Seco de Foz do Iguaçu, considerado el mayor nodo multimodal de comercio exterior por carretera de Sudamérica, movilizó en 2025 más de 9.799 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 13,86% en la corriente comercial respecto al año anterior, informó la administración del recinto aduanero brasileño ubicado en la Triple Frontera entre Brasil, Paraguay y la Argentina.



SAN PABLO (Xinhua/NA).- Según un comunicado de la Receita Federal, órgano recaudador de impuestos de Brasil, en términos de volumen físico el parque procesó más de 5,1 millones de toneladas de mercancías durante el año, consolidándose como el principal “hub” logístico terrestre del bloque del Mercado Común del Sur (Mercosur) y como referencia estratégica para la circulación de bienes en el Cono Sur.

Del total movilizado en 2025, 5.050 millones de dólares correspondieron a exportaciones, equivalentes a 1,69 millones de toneladas, mientras que las importaciones alcanzaron 4.740 millones de dólares y 3,46 millones de toneladas.

La combinación de una reducción en el peso total transportado y un aumento en el valor comercial es interpretada por las autoridades como un indicador de transformación en el perfil de las operaciones, con mayor participación de productos de alto valor agregado.

Entre los factores que explican el desempeño destacan el aumento del comercio de insumos agrícolas y maquinaria de alta tecnología, el fortalecimiento del flujo de bienes industrializados y electrónicos procedentes de Paraguay y la Argentina, así como una mayor eficiencia logística del recinto.

Ubicado estratégicamente en el estado sureño de Paraná, el Puerto Seco de Foz do Iguaçu mantiene además un carácter pionero en Brasil al ser el único que opera embarques nocturnos de granos a granel.

Este esquema permite un flujo ininterrumpido de camiones, acelerar el despacho de cosechas y otorga una ventaja competitiva al agronegocio regional en el mercado internacional.

El intenso tránsito de soja, maíz y trigo provenientes de Paraguay, especialmente durante las operaciones nocturnas, explica buena parte del elevado volumen de importaciones registradas en el período, según el comunicado.



CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: DiariodeCultura.com.ar