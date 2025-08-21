Empleados judiciales realizan medidas de fuerza

La Unión Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) comenzó ayer con un reclamo de mejora salarial. Desde las 10:00 iniciaron una manifestación, situación que continuará hoy y mañana.

RÍO GRANDE.- El representante gremial, Matías Taborda, indicó que “reclamamos mejoras salariales. Con el Superior Tribunal tenemos diálogo pero no hay recomposición salarial”.

Taborda dijo que “el motivo principal de la medida es que a la fecha no hemos tenido respuesta a los reclamos en cuanto a las recomposiciones salariales. Durante el año tuvimos algunas que fueron mejorando a la supuesta inflación que pretende hacernos creer el Ejecutivo Nacional. Este es uno de los motivos principales, el diálogo siempre estuvo abierto, estuvimos hasta el principio de esta semana esperando una respuesta, ya se acerca el cierre de mes, no la hemos tenido, y la realidad del trabajador judicial no es muy distinta a lo que es Salud y Policía de la Provincia”.

Taborda explicó que “los ingresantes a las categorías iniciales del Poder Judicial tienen salarios muy bajos, igual eso se transmite a todas las categorías pero los salarios de las categorías iniciales no llegan a cubrir lo que es la canasta básica que está fijada para la provincia”.

Por su parte Federico Villone, representante de la UEJN en Ushuaia, indicó que «decidimos emprender un plan de lucha, lo salarial no es lo único pero es lo principal. Hoy en día tenemos trabajadores judiciales con salarios por debajo de la línea de la pobreza”.