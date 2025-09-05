Emotivo acto por el Día Nacional del Inmigrante

La ceremonia se llevó adelante en la Plazoleta del Monumento al Inmigrante. Autoridades municipales estuvieron presentes para hacer entrega de reconocimientos a referentes de diversas colectividades.

USHUAIA.- En la Plazoleta del Monumento al Inmigrante se realizó el acto por el “Día Nacional del Inmigrante”, del que formaron parte integrantes de la Asociación de Colectividades Extranjeras de Ushuaia (ACEDU); además de representantes de diversas instituciones y fuerzas de seguridad.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades municipales: La secretaria de Cultura, Belén Molina; el secretario de Relaciones Parlamentarias, Omar Becerra y el concejal Nicolás Pelloli.

Cabe señalar que cada 4 de septiembre fue establecido el “Día Nacional del Inmigrante”, por decreto 21.430/49 firmado por el presidente Juan Domingo Perón, al conmemorar la llegada de migrantes durante el Primer Triunvirato en 1812.

En la ceremonia realizada en Ushuaia se entregaron certificados de reconocimiento a vecinos y vecinas por su papel como referentes dentro de las diversas colectividades.

La presidenta de ACEDU, Ana María Manzur, recordó que “en este día recordamos a nuestros abuelos, abuelas, padres, madres y familias que decidieron abandonar su tierra natal en la búsqueda de un futuro más próspero en Argentina y Ushuaia. Desde la Asociación de Colectividades Extranjeras de Ushuaia, celebramos esta identidad del migrante, manteniendo la historia viva desde la cultura, la danza y las comidas”.

Omar Becerra detalló que “celebramos en esta jornada la diversidad, riqueza cultural y fusión de costumbres que las y los inmigrantes han aportado en la construcción colectiva de nuestra identidad. Desde la gestión municipal, abrazamos a todas y todos aquellos que han elegido nuestras tierras para forjar su futuro con sueños y esperanzas”.