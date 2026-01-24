Emiratos Árabes: Rusia y Ucrania mantienen conversaciones de paz conjuntas con Estados Unidos por primera vez

Ucrania y Rusia mantuvieron conversaciones de paz conjuntas el viernes con Estados Unidos, la primera reunión trilateral desde la invasión a gran escala de Moscú hace casi cuatro años, que continuará mañana.

BUENOS AIRES (NA).- Las conversaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes, se produjeron tras las maratónicas conversaciones desarrolladas anoche en el Kremlin entre los enviados del presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ruso, Vladimir Putin. Trump se reunió el jueves por la mañana con el mandatario ucraniano Volodímir Zelenski .

Las conversaciones de dos días en los Emiratos Árabes Unidos señala un esfuerzo renovado para alcanzar un acuerdo después de meses de diplomacia intermitente.

Un funcionario de la Casa Blanca declaró a NBC News: “La reunión trilateral en Abu Dabi entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia fue productiva. Las conversaciones continuán hoy”.

Zelenski dijo el viernes que las conversaciones eran “importantes, ya que no ha habido formatos trilaterales de este tipo durante mucho tiempo”, pero advirtió que “todavía es demasiado pronto para sacar conclusiones”.

Pero el principal punto de conflicto sigue siendo el futuro del territorio en el este de Ucrania , y Moscú muestra pocas señales de ceder en sus demandas.

“La postura de Rusia es bien conocida: Ucrania y sus fuerzas armadas deben abandonar el Donbás. Deben ser retiradas”, declaró el viernes a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en referencia al corazón industrial del este de Ucrania, gran parte del cual Rusia ha ocupado durante los casi cuatro años de guerra . “Esta es una condición muy importante”, reiteró, citado por CBS News.

Zelenski anunció el jueves las conversaciones trilaterales en Abu Dabi tras reunirse con Trump en el marco del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Trump afirmó el jueves que un acuerdo podría estar “cerca”.

Horas después, Putin recibió en Moscú al enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner.

El asesor de política exterior de Putin, Yuri Ushakov, dijo a los periodistas que la reunión fue una conversación “excepcionalmente sustancial, constructiva y, diría, extremadamente franca y confiada”, que fue “beneficiosa en todos los sentidos tanto para nuestra parte como para la estadounidense”.

Witkoff declaró el jueves en Davos que las negociaciones se reducían a un solo tema. Aunque no dio más detalles, muchos interpretaron que se refería a concesiones territoriales por parte de Ucrania.

Rusia ha sido clara en su deseo de controlar toda la región oriental del Donbás, que Ucrania aún controla parcialmente. Kiev se ha negado a ceder el territorio que aún controla allí, lo que ha provocado un impasse que parece haber paralizado las negociaciones.

El diálogo trilateral se llevó a cabo en el Palacio Al Shati de Abu Dabi, con la presencia del presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

El ministro de Relaciones Exteriores de EAU, el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, indicó en un comunicado que las conversaciones durarán dos días y añadió que espera que conduzcan a “pasos tangibles para poner fin a una crisis que ha persistido durante casi cuatro años y ha causado un inmenso sufrimiento humanitario”, indicó la agencia Xinhua.

La reunión marca el primer compromiso trilateral entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania desde que comenzó el conflicto en 2022.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al cabo de una reunión en Davos. Foto: NA:@ZelenskyyUa