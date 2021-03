Emilia nació en su casa y su papá hizo de partero

COMPARTIR

















Esta madrugada de imprevisto nació una beba en su domicilio donde sus papas tuvieron que recibirla y darle los primeros cuidados.

RIO GRANDE.- Emilia Isabella Meneses, nació hoy a las 01:50 de esta madrugada con 2, 300 kilogramos. Emilia nació en el domicilio, sus papás Miguel Ángel Meneses y Natalia Noemí Velozo tuvieron que recibirla y dale los primeros cuidados.

El día de ayer a las 18:00 aproximadamente Natalia que es estudiante de Profesorado en Nivel Inicial del ISES, con 33 semanas de embarazo, comenzó con dolores como contracciones, llamó a su pareja Miguel que se encontraba trabajando, Miguel trabaja en Mantenimiento de Aerolíneas Argentinas.

Cerca de las 19:00 fueron a la guardia de CEMeP, justo estaba su obstetra, el Dr. Novoa, quien la revisó y no tenía dilatación, controló a la bebe, le aplicó a un calmante a la paciente y le dio una medicación para su casa.

Volvieron a su domicilio y por la noche los dolores eran cada vez mas intensos así que estaban preparándose para ir a la guardia nuevamente.

“Llamé a mi mamá para que nos ayudara, ya que Natalia lloraba de dolor y no podía moverse. Natalia nos dice estaba con muchas ganas como de ir al baño, teníamos un recipiente grande al lado de su cama Naty se apoyó y enseguida la bebe empezó a nacer. Salió la cabecita, y la recibimos”.

“Lo vivimos con mucha emoción y a la vez con mucho miedo. Somos padres primerizos y ella tenía dificultades para quedar embarazada”, expresó el papá de la beba en diálogo con la redacción de El Sureño.

El embarazo se desarrollo de manera normal, en este último tiempo la mamá tuvo colestasis, por lo que el parto fue prematuro.

“Cuando nació no lo podíamos creer, gritábamos a mis padres que llamen a una ambulancia. Lo que alcance a hacer cuando salió fue agarrarla, estaba obviamente con sangre, Natalia llorando me pedía que la mirara si estaba bien. No me bloquee, me fije si lloraba, si respiraba, el cordoncito, la levanté, la limpié un poquito y la puse con su mamá en el pecho”.

“Estuvo un ratito, luego las pasamos a la cama a las dos, esperando que llegara la ambulancia, controlándolas constantemente. Tenemos una amiga que es enfermera del hospital que vive cerca y justo no estaba en su casa. Ella llamó a la ambulancia.

Yo llame al 107, vino la policía para verificar lo sucedido, la ambulancia llego como a los 25 minutos y pasaron como 15 minutos mas hasta llegar al hospital”, detalló el flamante papa.

Ya en el Hospital de Río Grande le cortaron el cordón y la derivaron a Neonatología en observación para asegurarse de que la beba este bien y constatar que no tiene ningún golpe.

“Estamos muy contentos, felices, la beba esta bien, hoy empezó a tomar la teta y la mamá se recupero rápido por suerte”.

“Siento una mezcla de tranquilidad y felicidad, pero a la vez cuando cuento lo que pasó todavía tiemblo. Pero me gana la felicidad ya que por suerte salió todo bien”, cuenta emocionado Miguel.