Embellecer la mirada no debe poner en riesgo los ojos

El uso inadecuado de cosméticos en los párpados puede provocar inflamación, sequedad ocular, infecciones y hasta daños crónicos en la superficie del ojo y especialistas del Consejo Argentino de Oftalmología (CAO) alertan sobre los efectos del maquillaje, especialmente en zonas sensibles como el borde palpebral, a la vez que llaman a tomar conciencia sobre los riesgos y la importancia de una higiene ocular adecuada.

BUENOS AIRES (NA).- El Dr. Martín Berra, especialista en Córnea y Superficie Ocular y miembro del CAO, asegura que el maquillaje mal aplicado puede desencadenar afecciones como blefaritis, ojo seco o dermatitis alérgica.

“Uno de los errores más frecuentes que vemos en el consultorio es maquillar la llamada ‘línea de agua’ o el borde interno del párpado, justo donde desembocan las glándulas de Meibomio, esenciales para la estabilidad de la lágrima. Si esas glándulas se obstruyen, pueden inflamarse y generar molestias crónicas”, explicó.

Un reciente informe de la Tear Film & Ocular Surface Society (TFOS) señala que ciertos ingredientes comunes en el maquillaje, como parabenos, formaldehídos, fragancias y conservantes como el BAK, pueden ser irritantes o incluso tóxicos para la superficie ocular. En pacientes con ojos sensibles o usuarios de lentes de contacto, el riesgo se incrementa.

Los riesgos ocultos de las pestañas postizas y las extensiones

La tendencia de las extensiones de pestañas permanentes o postizas pegadas también presenta un riesgo, especialmente si no se colocan bajo normas higiénicas estrictas. “El pegamento puede contener sustancias sensibilizantes o alérgenos. Adicionalmente, el exceso de peso o tracción sobre el párpado puede provocar inflamación o daño a los folículos”, advierte Berra.

Por su lado, la dermatóloga María Laura Remorino aportó una visión complementaria clave: “El trabajo conjunto entre oftalmólogos y dermatólogos es fundamental. Muchas veces, una lesión ocular comienza como una irritación en la piel del párpado, y si no se trata a tiempo, puede derivar en un cuadro más complejo”.

Remorino destacó que el párpado es una de las zonas más sensibles de la cara y señaló: “La acumulación de maquillaje, el uso de productos vencidos o con ingredientes como el ácido retinoico, aceites esenciales o fragancias pueden desencadenar dermatitis alérgica o irritativa”.

Según datos internacionales, entre el 2% y el 4% de las consultas dermatológicas por eccemas o lesiones en la piel se localizan en los párpados y hasta el 60% se deben a reacciones alérgicas a cosméticos. Entre los ingredientes más involucrados están las fragancias, los conservantes, el níquel y sustancias “naturales” como el aceite de árbol de té.

Señales de alarma y consejos para maquillarse sin dañar la vista

Si aparecen síntomas como picazón, enrojecimiento, sensación de arena en los ojos, lagrimeo persistente o sensibilidad a la luz, es clave consultar con un oftalmólogo. En muchos casos, estas manifestaciones pueden confundirse con problemas dermatológicos, pero tener origen ocular. Entre los consejos para maquillarse sin dañar la vista, se encuentran:

*Evitar maquillar el borde interno del párpado.

*Usar productos hipoalergénicos, sin fragancias ni conservantes agresivos.

*Renovar los cosméticos cada 3 a 6 meses.

*Desmaquillar cuidadosamente y realizar higiene palpebral con productos específicos.

*No compartir maquillaje ni usar testers en locales.