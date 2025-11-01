Elon Musk lanzó Grokipedia, una app de IA con la que busca competir con Wikipedia

Elon Musk aseguró que busca desplazar a Wikipedia a la que acusó de no ser objetiva y tener un sesgo político de izquierda. No reveló sin embargo las fuentes que utilizará Grokipedia para elaborar sus respuestas.

Tras lanzar Grok, el verificador de información y datos motorizado con Inteligencia Artificial de la plataforma X, Elon Musk sigue ampliando su conglomerado tecnológico y ahora presentó Grokipedia. Se trata de una nueva aplicación de Inteligencia Artificial que está disponible desde este mismo martes y quiere instalarse como una alternativa a Wikipedia, la mayor enciclopedia on line.

En la presentación, Musk anunció en la plataforma X que la versión 0.1 de Grokipedia ya es mejor que Wikipedia. El multimillonario tecnológico también anunció en X que Grokipedia es completamente de código abierto. Cualquiera puede utilizar la aplicación gratuitamente para cualquier propósito.

Así funciona la Grokipedia

Si utiliza la nueva enciclopedia en línea de Musk, llegará a una página de inicio con una gran barra de búsqueda, similar a la de Google. Puede configurar el modo de color y crear su propia cuenta.

La página de inicio también muestra que actualmente hay unos 885.200 artículos en Grokipedia. Si introduce un término de búsqueda, aterrizará en una página que se asemeja a Wikipedia tanto visualmente como en términos de contenido: con títulos, capítulos y referencias. Por el momento no hay imágenes.

En cuanto al contenido, el sistema se basa en fuentes existentes, como la propia Wikipedia. Sobre todo en el caso de temas técnicos, se retoman párrafos enteros, como señalan los usuarios en las comparaciones. A diferencia de Wikipedia, las entradas no pueden ser editadas ni corregidas por los propios usuarios. Una característica de la que también duda la Fundación Wikimedia.

«Wikipedia no es propiedad de una empresa, sino que es independiente y está sostenida por miles de voluntarios que tienen un gran sentido de la responsabilidad por su proyecto», afirma Franziska Heine, directora general de Wikimedia Deutschland. La organización describe Wikipedia como «radicalmente transparente». Todo el mundo puede entender de dónde procede el conocimiento y qué ediciones se han realizado. Esto genera confianza.

La nueva enciclopedia de Musk también pretende ser un contra-diseño. El multimillonario subrayó en repetidas ocasiones que Wikipedia no es objetiva y tiene un sesgo político de izquierdas. La Fundación Wikimedia se pronunció sobre un posible sesgo, afirmando que numerosas investigaciones realizadas a lo largo de 25 años no habían encontrado pruebas ni indicios fiables de ello.

«Wikipedia no es perfecta, pero es y sigue siendo la mayor fuente transparente y de libre acceso de conocimiento fiable y verificable», continúa el comunicado.

En su lugar, Grokimedia quiere garantizar una mayor neutralidad con su propia comprobación de hechos incorporada, similar a la de Grok para la plataforma X. Sin embargo no se hicieron hecho públicas las fuentes utilizadas por estas aplicaciones de Inteligencio Artificial ni cómo funciona exactamente la comprobación de hechos.El software de Inteligencia Artificial también es conocido por las llamadas alucinaciones. Esto significa que grandes modelos lingüísticos impulsados por inteligencia artificial como ChatGPT -el chatbot de OpenAI- inventan información que suena plausible.