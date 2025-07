Elon Musk anunció el lanzamiento de Grok 4, la última versión del chatbot de X: todos los detalles

El nuevo modelo fue presentado como “la IA más inteligente del mundo”. Cuáles son los cambios.

Elon Musk y los directivos de xAI lanzaron Grok 4, la nueva versión del modelo de lenguaje que fue descrito como “la IA más inteligente del mundo”. La presentación se da en medio del escándalo que desató el chatbot en la red social X al responder con comentarios antisemitas y elogios a Adolf Hitler.

Musk presentó a Grok 4 como el primer modelo capaz de superar el nivel de inteligencia de “casi todos los estudiantes de postgrado en todas las disciplinas”. Subrayó que esta versión es capaz de alcanzar, sin excepciones, el nivel de doctorado en cualquier tema.

Por el ejemplo, Grok 4 es capaz de abordar problemas de ingeniería complejos no documentados en la literatura existente, según indicó el magnate durante el lanzamiento, que fue realizado este jueves en un evento transmitido por los canales oficiales de la empresa.

Durante diferentes pruebas de verificación, Grok 4 se destacó considerablemente, superando a otros modelos líderes de IA en pruebas académicas en todas las materias, demostrando una capacidad superior de razonamiento y depuración de código.

Uno de los ejemplos dado durante la presentación fue el Examen de la Humanidad, que consta de 2.500 preguntas sobre matemáticas, ciencias y lingüística. Grok 4 Heavy alcanzó una puntuación del 44,4%, mientras que Google Gemini 2.5 Pro obtuvo una puntuación de 26,9%.

De todas formas, Musk aclaró Grok 4 todavía no es capaz de inventar nuevas tecnologías, o realizar avances significativos en áreas como la física.

De igual manera, Musk reconoció que la principal debilidad de Grok 4 es su capacidad limitada para comprender y generar imágenes. Introducing Grok 4, the world's most powerful AI model. Watch the livestream now: https://t.co/59iDX5s2ck— xAI (@xai) July 10, 2025

Grok 4 y Grok 4 Heavy

La empresa xAI lanzó dos versiones de este modelo de lenguaje: Grok 4 y Grok 4 Heavy. A diferencia de la primera, la segunda versión tiene una interacción de alto rendimiento y fue diseñada para ofrecer mayor capacidad de procesamiento mediante el uso de múltiples agentes, que trabajan simultáneamente en la resolución de un problema.

Esta versión se puede obtener bajo un nuevo plan de suscripción que alcanza los 300 dólares al mes.

El lanzamiento de ambas versiones se da en un contexto complicado para Elon Musk y xAI: ayer miércoles, luego del escándalo generado por los comentarios del chatbot Grok, la CEO de X, Linda Yaccarino, renunció.

Yaccarino anunció su salida como directora ejecutiva de la red social tras dos años en el puesto.