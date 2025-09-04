Elina Soto rumbo a la Copa Presidente, en Lima

Una treintena de deportistas nacionales viajó a Lima (Perú), donde el fin de semana se disputará una nueva edición de la Copa Presidente 2025 de Taekwondo WT (olímpico).

RIO GRANDE.- El certamen es de Grupo 3, avalado por World Taekwondo (WT) y la Unión Panamericana de esta disciplina (PATU, por su sigla en Inglés).

Las actividades preliminares se realizarán a partir de la presente jornada, en el Polideportivo 3 de la Villa Deportiva Nacional (ViDeNa), en Lima, mientras que las competencias irán el sábado y el domingo, otorgando puntos para el ranking mundial y panamericano.

Como integrante del seleccionado de la Confederación Argentina de Taekwondo (CAT), allí debutará la fueguina Elina Soto, quien entrena en Dynamics (Perito Moreno 859, 1er piso), a las órdenes del Maestro Julio Cruz, director del Instituto ATP TOP TRAINERS.

Proceso

“Elina competirá en la categoría Cadete, hasta 51 kilos (Danes), y su campaña está respaldada por un historial que confirma su proyección: en 2024 obtuvo la medalla de oro en el Nacional (cinturones rojos), mientras que este año repitió el primer puesto, ahora en cinturones negros”, apuntó Cruz.

“Estos resultados la consolidaron como una de las jóvenes promesas más firmes del taekwondo argentino, incorporada al programa DAR (Desarrollo al Alto Rendimiento) del ENARD (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo)”, detalló el instructor salteño, ya con 28 años en Tierra del Fuego, dedicados a la enseñanza de este arte marcial.

Su participación en Perú se concretó gracias al esfuerzo de su familia y a la comunidad riograndense: “vecinos y allegados hicieron posible este sueño colaborando con la rifa organizada por sus seres queridos”, concluyó su entrenador.

Conocidos

Varios de los representantes argentinos estuvieron presentes en el Campeonato Nacional Apertura 2025, realizado en Río Grande: el mismo se inauguró el viernes 23 de mayo, en el gimnasio de la Escuela Provincial N° 2 “Doctor Benjamín Zorrilla”, y las competencias –tanto en kyorugui como en poomsae- tuvieron lugar al día siguiente, en el Anexo del Microestadio Provincial, en el barrio YPF.

La delegación viajó dividida en dos vuelos, siendo Gabriel Taraburelli (Director Técnico), Fernanda Garrido, Leandro García y Vanina Sánchez (Entrenadores) los integrantes del cuerpo técnico.

Un semillero

La presencia de Elina en este torneo internacional ratifica el papel de ATP TOP TRAINERS, institución con más de 28 años de trayectoria, como semillero de talentos nacionales. Desde su sede en Río Grande, el Instituto sigue proyectando deportistas al más alto nivel competitivo.

Con polémica

La Copa Presidente estaba inicialmente programada para efectuarse en Costa Rica, entre el 12 y el 16 de marzo del presente año. Pero problemas de la Federación de ese país propiciaron el cambio de sede, informó la PATU.

En su momento, la Federación Costarricense de Taekwondo fue suspendida por el Comité Olímpico Nacional de ese país, y por la World Taekwondo.

Entre los denunciados estuvo José Luis Ramírez Monroy, exentrenador de la Selección nacional tica, por abuso sexual y mala conducta. También estuvo involucrado en dichas acusaciones Wilamr Alvarado Castillo, presidente de la FCT.

La Copa Presidente representa torneo clave en el calendario internacional del taekwondo pues posibilita a los atletas mejorar su posición en el circuito competitivo con la mirada puesta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

A Rosario

La próxima semana, del viernes 12 al domingo 14, otros seis taekwondistas riograndenses competirán en los I Juegos Argentinos de Alto rendimiento (JAdAR), que tendrán por sede a Rosario. Ellos son Natalia Fernández, María Mazzolie, Camila Villordo, Miguel Fernández, Elías González y Alejo Santibáñez.

DELEGACION CONFEDERACION ARGENTINA DE TAEKWONDO

Taekwondista Categoría

Priscila Rodríguez Mayores (-49)

Lourdes Acosta Mayores (-57)

Julia Sepúlveda Mayores (-57)

Mia Garrido Mayores (-57)

Brenda Ruiz Mayores (-62)

Priscila Martinic Mayores (-67)

Victoria Rivas Mayores (-73)

Luz Cora Mayores (+73)

Máximo Lafratti Mayores (-54)

Sebastián Bonet Mayores (-54)

Ignacio Espínola Mayores (-58)

Lautaro Núñez Mayores (-58)

Francisco Labriola Mayores (-63)

José Luis Acuña Mayores (-68)

Santino Mazzanti Mayores (-68)

Taekwondista Categoría

Santino Policelli Mayores (-74)

Mateo Di Leo Programa TAR (-80)

Thiago Corro Programa TAR (-87)

Elina Soto Cadetes (-51)

Mia Lagos Menores

Yago Arce Menores

Thiago Stang Menores

Trinidad Bigetti Menores

Francisco Labriola Menores

Adriano Mazzanti Menores

Daniela Infante Menores

Francisco Sánchez Menores

Alejo Peralta Menores

Dylan Pedreira Menores

Bautista Liendo Menores

Cuerpo técnico: Gabriel Taraburelli (Director Técnico); Fernanda Garrido, Leandro García y Vanina Sánchez (Entrenadores).