Eliminaron retenciones y favorecieron a las cerealeras

El miércoles se cerró el beneficio para las ventas de granos luego que se completara el cupo de US$7.000 millones establecido. El esquema de retenciones cero para carnes avícolas y bovinas continúa sin cupo hasta el 31 de octubre.

BUENOS AIRES (NA).- Expertos del sector agropecuario alertaron ayer que la eliminación temporal de retenciones implementada por el Gobierno para robustecer las reservas “solo favoreció a las cerealeras exportadoras, y no llegó al productor, debido al diseño que tuvo la norma”.

Incluso, trascendió en el mercado de granos que una de las empresas agroexportadoras más grandes habría inscripto ventas por unos US$4.200 millones, equivalentes al 60% del total del cupo determinado por el gobierno, obteniendo un claro beneficio.

Según detalló el periodista especializado Matías Longoni, en un hilo de la red social X: “Economía permitió que se anotaran DJVE (exportaciones) a diestra y siniestra, sin ningún límite, ni condición. Las exportadoras vieron la posibilidad que les habilitaron, y se aprovecharon de la necesidad de los ‘cráneos’ del Palacio de Hacienda”.

No obstante, Longoni aclaró que las empresas exportadores “no cometieron ningún delito”, sino que centró sus críticas en el apresuramiento o desprolijidad del Gobierno, al publicar esa norma en forma urgente, necesitado de divisas.

El especialista recordó que “la soja que las cerealeras compraron antes de esta semana, ya la pagaron descontando retenciones”, pero, en cambio, la venderán sin pagarle derechos de exportación al Fisco” logrando un diferencial enorme de ganancias.

La sospecha es que “la mayor parte de las DJVE que anotaron es por mercadería que les queda por comprar. Como mañana regresan las retenciones, volverán a descontarlas de los precios”.

De esta forma, las cerealeras nunca trasladarían la baja de las retenciones a los productores.

“Se trató de una decisión oficial. El que quiso, vendió, y el que no quiso, no lo hizo”, deslindaron responsabilidades desde el sector cerealero, ante la consulta de la Agencia Noticias Argentinas.

Además, admitieron: “Obviamente, hubo un efecto ‘Puerta 12’, que duró poco. Y no fue todo ganancia cero. Ni ellos, ni nosotros, obtuvimos los beneficios que hubiéramos tenido en un contexto de retenciones cero permanentes. Recuerde que, como cerealeros, siempre nos quejamos de la temporalidad de las medidas”.

Por otro lado, referentes agroindustriales pidieron que, “antes de apuntar al sector, deberían pensar en lo mal que estaba el Gobierno el viernes último en materia de divisas. Estaban en el fondo del mar”.

Además, advirtieron que “por algo, el secretario del Tesoro norteamericano (Scott Bessent) dijo lo que dijo sobre la necesidad de un respaldo urgente para la Argentina”, y afirmaron: “Todo fue muy rápido, y el Gobierno manoteó lo que pudo”.

Más tarde, el Gobierno nacional anunció que las exportaciones de carnes seguirán con retenciones cero hasta el 31 de octubre. Así lo señaló el vocero presidencial, Manuel Adorni, luego de que se cerrara el beneficio para las ventas de granos.

“El esquema de retenciones cero para la exportación de carnes avícolas y bovinas continúa sin cupo hasta el 31 de octubre próximo”, comunicó Adorni, a través de sus redes sociales.