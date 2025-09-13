Eligió bien. Luck Ra lloró por la gran actuación de Nicolás Behringer en La Voz Argentina: “Tuve una corazonada…”

El cordobés se mostró conmovido por la evolución de uno de sus participantes.

Este jueves, La Voz Argentina 2025 dejó una de las escenas más emotivas del certamen cuando Luck Ra no pudo contener las lágrimas tras la actuación de Nicolás Behringer, el músico callejero que forma parte de su equipo.

El vínculo entre ambos, forjado a lo largo de la competencia, se hizo visible en un momento que conmovió tanto al público como a los propios protagonistas. Durante el segundo round del concurso, Nicolás Behringer interpretó Nunca lo olvides, tema de Airbag, y al finalizar su presentación, solicitó unos instantes para dedicar su actuación.

El participante, cuya historia de vida ya había tocado a miles por la pérdida temprana de sus padres y la responsabilidad de cuidar a su hermana menor, expresó: “Fue para todos mis compañeros de equipo. Es para ustedes por todo lo que transitamos en este camino”, según se vio en la transmisión de Telefe.

La reacción de Luck Ra no se hizo esperar. Visiblemente emocionado, el coach cordobés compartió con el público el impacto que le generó la actuación de su pupilo. “Me hacés recordar de todo. Yo también tuve una primera vez acá. Uno no se da cuenta de cómo puede cambiarle la vida a alguien este programa. Me acuerdo de la corazonada que tuve, apreté el botón y me pone muy feliz que hayas sido vos”, manifestó el cuartetero.

El lazo entre ambos no es reciente. Semanas antes, Luck Ra había sorprendido a Nicolás Behringer con el obsequio de un teléfono celular, un gesto pensado para facilitarle el trabajo en sus redes sociales y potenciar su carrera. La entrega de este regalo fue mencionada por el propio Behringer, quien agradeció públicamente el apoyo recibido. “Lo que hiciste fue estar atento a los detalles. Yo jamás dije algo de mi celu y tuviste ese gesto que significó muchísimo. Es una oportunidad inmensa estar acá y te lo agradezco con el alma”, respondió el participante a Luck Ra en el programa de Telefe.

La historia de Nicolás Behringer y su relación con Luck Ra se ha convertido en uno de los relatos más destacados de la temporada, evidenciando cómo el certamen trasciende la competencia musical para convertirse en un espacio de contención y oportunidades para quienes participan.